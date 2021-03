Nâng cao chất lượng công tác giải quyết kiến nghị của cử tri

Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực ở địa phương, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay HÐND tỉnh luôn đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giải quyết kiến nghị của cử tri. Nhờ đó, nhiều ý kiến, phản ánh của cử tri đã từng bước được làm rõ và giải quyết kịp thời, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Công an tỉnh.

Trước mỗi kỳ họp HÐND tỉnh, các Tổ đại biểu HÐND tỉnh đều phối hợp với Thường trực HÐND, UBND, Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri tại các địa phương để lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của cử tri. Bên cạnh đó, Thường trực HÐND tỉnh còn tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua đơn kiến nghị cử tri gửi đến hoặc phản ánh trực tiếp. Từ đó, Thường trực HÐND tỉnh tổng hợp, chuyển đến UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố giải quyết, trả lời theo thẩm quyền. Ðặc biệt, giữa hai kỳ họp thường lệ hàng năm, Thường trực HÐND tỉnh tổ chức phiên họp để giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; kiến nghị của đại biểu HÐND tỉnh và kết quả thực hiện trả lời chất vấn của thủ trưởng các sở, ngành, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh tại các kỳ họp HÐND tỉnh. Tại phiên giám sát, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, báo cáo của Ban Pháp chế HÐND tỉnh thẩm tra về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, các đại biểu tham dự phiên họp có ý kiến về những nội dung liên quan đến việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Trong đó làm rõ ý kiến nào đã được UBND tỉnh “trả lời”, những ý kiến nào đã được UBND tỉnh “giải quyết”; việc lựa chọn phân định các nội dung có hợp lý hay không(?). Ðối với các ý kiến cần “giải quyết” đã được giải quyết đến mức độ nào; những vấn đề nào giải quyết còn chậm; đồng thời làm rõ về quy trình giải quyết, thời điểm giải quyết, các giải pháp khắc phục đã đảm bảo tính hợp pháp và phù hợp với tình hình thực tế hay chưa. Thường trực HÐND tỉnh thường xuyên đề nghị UBND tỉnh phân công cụ thể, đúng thẩm quyền trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri cho các sở, ngành, UBND các cấp, trả lời chính xác, đúng trọng tâm vấn đề, tránh tình trạng trả lời mang tính giải trình, chung chung; cần xác định rõ thời gian hoàn thành, đề xuất các biện pháp giải quyết cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết kiến nghị. Ngoài ra, Thường trực HÐND tỉnh lựa chọn một số nội dung mang tính nổi cộm, bức xúc, được nhiều cử tri và dư luận quan tâm hoặc những nội dung UBND tỉnh báo cáo thấy còn có những điểm băn khoăn, cần xác minh khảo sát làm rõ. Qua đó, nhiều kiến nghị chính đáng của cử tri đã được giải quyết kịp thời như: Giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách, người có công; hỗ trợ kinh phí xây dựng NTM; quan tâm đầu tư xây dựng đê, kè sông, biển phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai; việc rà soát, đánh giá, thống kê các khu vực kinh tế để tránh bỏ sót, nhất là kinh tế “tự sản, tự tiêu”; việc khắc phục tình trạng dây điện, cáp viễn thông chằng chịt; xử lý nghiêm tình hình “tín dụng đen”; ô nhiễm môi trường nông thôn, môi trường làng nghề; chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong quản lý đất đai; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; việc dạy thêm học thêm…

Ðồng chí Bùi Trung Kiên, Chánh Văn phòng HÐND tỉnh cho biết, Thường trực HÐND tỉnh thường xuyên đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cử tri theo từng vấn đề, từng nội dung. Ðối với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri khẩn trương xem xét, nghiên cứu trả lời cử tri với thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm. Nhiều ý kiến, kiến nghị được giải quyết thấu đáo, tháo gỡ được những khó khăn, bức xúc, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri. Ðơn cử như để giải quyết kiến nghị của cử tri trong tỉnh về việc tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi đáp ứng yêu cầu chăn nuôi của nông dân trong tỉnh, Sở NN và PTNT, UBND các huyện, thành phố tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi lợn có đủ điều kiện bảo đảm chăn nuôi an toàn sinh học, trong đó chú trọng đến việc sản xuất nhanh giống lợn thương phẩm cung cấp cho người chăn nuôi; hướng dẫn người chăn nuôi chăm sóc, nuôi dưỡng, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất sinh sản của đàn nái, tăng nguồn giống chất lượng tốt phục vụ công tác tái đàn.

Cử tri Trần Thu Thủy, phường Trần Quang Khải (thành phố Nam Ðịnh) cho biết, sau khi cử tri kiến nghị nút giao thông đường Nguyễn Văn Trỗi - Trần Nhân Tông - Song Hào - Ðê Cốc Thành có mật độ người và phương tiện qua lại đông lại không có hệ thống đèn tín hiệu và biển báo giảm tốc độ nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, UBND tỉnh đã chỉ đạo thành phố Nam Ðịnh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan kiểm tra thực tế hiện trường; tiến hành lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo giao thông, sơn gờ giảm tốc tại vị trí nút giao. Cử tri chúng tôi rất hài lòng khi kiến nghị đã được các cấp có thẩm quyền lắng nghe, giải quyết kịp thời. Ðối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri với Trung ương, Thường trực HÐND tỉnh tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và trả lời cử tri vào kỳ họp tiếp theo của HÐND tỉnh. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri với các địa phương, Thường trực HÐND tỉnh tổng hợp, chuyển về Thường trực HÐND các huyện, thành phố để tổng hợp báo cáo kỳ họp HÐND các huyện, thành phố.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HÐND tỉnh đã tiếp nhận, chuyển đến các ngành chức năng, các địa phương xem xét, giải quyết gần 500 kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực: Công tác quản lý đất đai; quy hoạch, trật tự xây dựng; an toàn giao thông; ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, nông nghiệp, xây dựng NTM, y tế, văn hóa, giáo dục, cải cách hành chính... Trong đó, 100% kiến nghị của cử tri đối với tỉnh được UBND tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố xem xét, giải quyết, trả lời. Kết quả giải quyết nội dung kiến nghị cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng