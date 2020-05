Đảng bộ Cục Thuế tỉnh - Đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện nhiều khó khăn thách thức. Nền kinh tế thế giới khủng hoảng, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm; cạnh tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; giá vàng tăng cao, giá dầu thô biến động mạnh đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước nói chung, tỉnh ta nói riêng. Trong tỉnh, tình hình thiên tai, dịch bệnh ở người và động vật, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội; sản xuất, kinh doanh. Việc thực hiện chính sách miễn giảm thuế, ưu đãi đầu tư để hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất làm giảm nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Bên cạnh đó, toàn ngành phải tập trung thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả...

Đồng chí Vũ Đình Hồng, TUV, Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tặng hoa, chúc mừng Chi bộ Kê khai và Quản lý nợ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đồng chí Vũ Đình Hồng, TUV, Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Điểm nổi bật có ý nghĩa quyết định sự thành công trong nhiệm kỳ qua là Đảng ủy đã chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, việc sắp xếp, hợp nhất Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh đã được triển khai chặt chẽ, đúng nguyên tắc công tác cán bộ các cấp, coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ, cơ quan. Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã làm tốt công tác quán triệt tư tưởng đến cán bộ đảng viên ở các bộ phận, đơn vị sắp xếp. Do đó, ngay sau hoàn tất sáp nhập các Chi cục Thuế, đã tiếp nhận và kiện toàn các Chi bộ trực thuộc, mọi hoạt động nhanh chóng ổn định. Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo mọi điều kiện để cán bộ, đảng viên được tham gia học tập, nắm bắt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền về Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Hiện Đảng bộ có 462 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc; trong đó có 212 đảng viên có trình độ cao cấp và trung cấp lý luận chính trị (chiếm 47,8%). Trong nhiệm kỳ, có trên 95% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Trong đó, đã quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế và đẩy mạnh hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT); giảm chi phí tuân thủ nghĩa vụ thuế. Đến nay, ngành Thuế tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin ở hầu hết các chức năng quản lý thuế. 100% thủ tục hành chính thuế đã được rà soát, cập nhật kịp thời, công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh và tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế các cấp. Các thủ tục hành chính thuế được chuẩn hóa và đơn giản hóa, nhiều thủ tục giảm 50% thời gian giải quyết. Các giao dịch của cơ quan thuế với NNT phần lớn thực hiện bằng hình thức điện tử; các thủ tục đơn giản được giải quyết ngay với thời gian tính bằng giờ. Đã có gần 100% số doanh nghiệp đang hoạt động kê khai thuế điện tử, trên 98% số doanh nghiệp đang hoạt động nộp thuế điện tử; 100% số doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu và dự án đầu tư bằng phương thức điện tử; trên 1.700 tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử. Công tác hỗ trợ NNT tháo gỡ khó khăn vướng mắc được duy trì hiệu quả, thường xuyên qua các hội nghị đối thoại, hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa, trả lời bằng văn bản, qua điện thoại, dịch vụ thuế điện tử (etax), tổ chức Tuần lễ “Hỗ trợ quyết toán thuế”, “Lắng nghe NNT”... Đặc biệt, để hỗ trợ NNT gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động, nhanh chóng thực hiện rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch tới toàn bộ NNT trên địa bàn và đề xuất các giải pháp ứng phó đồng bộ, hiệu quả cả trước mắt và lâu dài, tham mưu các giải pháp về chính sách hỗ trợ cho NNT vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng và tạo nguồn tăng thu cho ngân sách Nhà nước. Trước mắt là tập trung thực hiện quy định về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính phủ. Để tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân phát huy năng lực sáng tạo thực hiện nhiệm vụ, hàng năm Đảng ủy đã chú trọng chỉ đạo phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng thời điểm. Trong đó, một số phong trào thi đua đã thu hút nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia tạo nên giá trị then chốt để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành như: Phong trào thi đua “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế” đã được các tập thể, cá nhân sôi nổi hưởng ứng, sáng tạo đề xuất nhiều biện pháp nhằm hoàn thành, vượt dự toán nhiều khoản thu. Phong trào thi đua nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ thuế tạo chuyển biến tích cực trong xử lý thu hồi nợ thuế, hạn chế thấp nhất phát sinh nợ thuế mới, giảm số thuế nợ đọng. Các đợt thi đua nước rút đã tạo các cú hích đột phá trong thực hiện, bù đắp các khoản thu, sắc thuế thiếu hụt... Nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, đảng viên đã giúp ngành Thuế tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ công tác thuế. Trong nhiệm kỳ qua, hàng năm Cục Thuế tỉnh luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, HĐND và UBND tỉnh giao với mức tăng trưởng cao, bình quân trên 10%; toàn ngành Thuế tỉnh đã có 554 lượt tổ chức và cá nhân được các cấp khen thưởng. Năm 2019, năm đầu tiên số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt ngưỡng 5.500 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra trước 1 năm.

Phát huy thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Cục Thuế tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, sức chiến đấu toàn ngành; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, vượt khó hoàn thành tốt chính sách, pháp luật về thuế; hoàn thành tốt kế hoạch cải cách hệ thống thuế theo chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

Bài và ảnh: Thanh Thuý