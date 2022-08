Chương trình Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN 2022

Bộ Công Thương cho biết, từ ngày 8-8 đến hết ngày 10-8 diễn ra chương trình Ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất khu vực ASEAN mùa 3 - “ASEAN online sale day 2022” nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ASEAN (8-8-1967 - 8-8-2022).

Đây là sự kiện thường niên của ASEAN do các nước trong khối ASEAN đồng tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử giữa các quốc gia trong khu vực; chú trọng đến các giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới, mong muốn mang đến cho người tiêu dùng và doanh nghiệp tại các quốc gia ASEAN một môi trường mua sắm, kinh doanh trực tuyến an toàn, lành mạnh với những sản phẩm chất lượng. Chương trình năm nay do Campuchia - Chủ tịch năm ASEAN 2022 cùng Singapore và Việt Nam đồng chủ trì tổ chức.

“ASEAN online sale day 2022” có 2 nhóm hoạt động chính, gồm: Mua sắm thương mại điện tử trong nước và mua sắm thương mại điện tử xuyên biên giới. Trong thời gian diễn ra chương trình, người tiêu dùng của Việt Nam hay các nước thuộc khu vực ASEAN có thể mua sắm trên các nền tảng số của các doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước với những ưu đãi dành riêng cho sự kiện “ASEAN online sale day 2022”.

Bắt đầu từ năm 2020, Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN đã thu hút sự quan tâm lớn từ doanh nghiệp và người tiêu dùng tại nhiều quốc gia không chỉ trong khối ASEAN. Sự kiện cũng góp phần thực thi Hiệp định ASEAN về thương mại điện tử; mang đến môi trường mua sắm trực tuyến an toàn, lành mạnh, thiết thực cho người tiêu dùng khi tham gia mua sắm trên thương mại điện tử.

Đặc biệt, trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch và tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, chương trình "ASEAN online sale day 2022" sẽ là bước đi quan trọng để khối ASEAN thể hiện sự đoàn kết, đẩy mạnh tiềm năng phát triển thương mại điện tử và các giao dịch trực tuyến, tiếp cận những chính sách mới thuận lợi, nâng cao giá trị sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, quốc gia./.

PV