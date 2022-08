Gắn biển công trình thanh niên "Cổng trường an toàn giao thông"

Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 8-8, Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban ATGT tỉnh, Trường THCS Phùng Chí Kiên, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (thành phố Nam Định) tổ chức gắn biển công trình thanh niên “Cổng trường an toàn giao thông”.

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được xây dựng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường, nhất là vào giờ cao điểm. Để mô hình hoạt động hiệu quả, Tỉnh Đoàn đã thành lập các đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn an toàn giao thông làm nhiệm vụ điều hành, hướng dẫn, phân luồng giao thông trước cổng trường, phối hợp chặt chẽ với bảo vệ nhà trường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Công trình thanh niên “Cổng trường an toàn giao thông” không chỉ đảm bảo an toàn cho học sinh khi ra về mà còn góp phần quan trọng tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, kiến thức an toàn giao thông cho học sinh cũng như người dân xung quanh./.

Minh Tâm

