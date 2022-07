Phát huy hiệu quả mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" trên địa bàn thành phố Nam Định

Chiều 25-7, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) thành phố Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2007-2022.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, trong 15 năm triển khai mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” trên địa bàn thành phố Nam Định đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nội dung mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” được thực hiện đa dạng trên các lĩnh vực, địa bàn như: khu dân cư; trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học; trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT); trên địa bàn xây dựng nông thôn mới; trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Từ mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, đến nay thành phố đã chỉ đạo, xây dựng được 30 mô hình, phong trào mới thu hút quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT; tiêu biểu như mô hình “An toàn trường học”; “Camera an ninh”; “Khu, cụm công nghiệp an toàn về ANTT”; “Chùa tinh tiến”; “Gia đình Công giáo gương mẫu”… Qua 15 năm thực hiện mô hình, đến nay thành phố Nam Định thường xuyên có từ 80-85% đơn vị, địa phương được xếp loại khá trở lên về bảo đảm ANTT; 85-90% số xã, phường, cơ quan, đơn vị không để xảy ra tội phạm, tệ nạn xã hội. Thông qua mô hình đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT tại địa phương; đóng góp tích cực vào việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, nhân rộng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 thành phố tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND thành phố Nam Định duy trì, mở rộng mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” phù hợp với điều kiện thực tế; qua đó góp phần cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, địa phương về ANTT nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đã đề ra./.

Xuân Thu