293 thí sinh đạt điểm 10, Nam Định giành lại vị trí dẫn đầu cả nước về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Từ 0h ngày 24-7, Bộ GD và ĐT đã chính thức công bố điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo đó, tỉnh ta tiếp tục dẫn đầu cả nước với điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là 7,047 điểm. Tỉnh ta tiếp tục giữ ngôi quán quân toàn quốc điểm môn Toán với điểm trung bình 7,402 điểm; môn Địa lý đạt 7,362 điểm, xếp thứ 1 cả nước, tăng 1 bậc so với vị trí thứ 2 năm 2021; môn Lịch sử đạt 7,097 điểm, xếp thứ 2 cả nước, tăng 1 bậc so với vị trí thứ 3 năm 2021; môn Hóa học đạt 7,335 điểm, xếp thứ 3 cả nước, giảm 2 bậc so với vị trí số 1 năm 2021; môn Giáo dục công dân đạt 8,659 điểm, xếp thứ 4 cả nước, duy trì vị trí so với năm 2021; môn Vật lý đạt 7,234 điểm, xếp thứ 5 cả nước, giảm 2 bậc so với bậc 3 năm 2021; môn Ngữ văn đạt 7,214 điểm, xếp thứ 6 cả nước, tăng 5 bậc so với vị trí thứ 11 năm 2021; môn Ngoại ngữ đạt 5,613 điểm, xếp thứ 8 cả nước, giảm 1 bậc so với vị trí thứ 7 năm 2021; môn Sinh học đạt 5,505 điểm, xếp thứ 10 cả nước, tăng 3 bậc so với vị trí thứ 13 năm 2021.

Tỉnh ta có 293 thí sinh đạt điểm 10 các môn dự thi. Trong đó, môn Toán có 2 thí sinh đạt điểm 10 gồm: Đỗ Thùy Chinh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Vũ Việt Cường, Trường THPT Giao Thủy (Giao Thủy); môn Ngữ văn có 1 thí sinh đạt điểm 10 là Nguyễn Thị Mai Anh, Trường THPT Phạm Văn Nghị (Ý Yên); môn Vật lý có 9 thí sinh; môn Hóa học có 2 thí sinh; môn Lịch sử có 56 thí sinh; môn Địa lý có 7 thí sinh; môn Giáo dục công dân có 197 thí sinh, môn Ngoại ngữ có 19 thí sinh.

Sau khi có điểm, các thí sinh có quyền được phúc khảo bài thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, thí sinh sẽ được Hội đồng thi thông báo kết quả phúc khảo.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, tỉnh ta có trên 19 nghìn thí sinh tham dự. Toàn bộ 35 điểm thi trên địa bàn tỉnh đều không ghi nhận sự cố bất thường hay cán bộ, thí sinh nào vi phạm quy chế.

Như vậy, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với kết quả đứng thứ Nhì về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT, năm 2022, tỉnh ta giành lại ngôi quán quân cả nước về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT của các năm 2019, 2020./.

Minh Thuận