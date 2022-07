Ngày đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh siết chặt kỷ cương, thực hiện nghiêm quy chế thi

Hôm nay, 7-7, cùng với thí sinh cả nước, trên 19.800 thí sinh toàn tỉnh bước vào ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trước khi bước vào buổi thi đầu tiên, đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh cùng lãnh đạo Sở GD và ĐT đã đi thăm, động viên cán bộ, giáo viên và thí sinh tại điểm thi Trường THPT Mỹ Lộc. Theo báo cáo nhanh từ Sở GD và ĐT, buổi sáng thi môn Ngữ văn (120 phút), toàn tỉnh có 19.484 thí sinh đăng ký dự thi, 50 thí sinh vắng thi; buổi chiều thi môn Toán (90 phút) toàn tỉnh có 19.694 thí sinh đăng ký dự thi, 52 thí sinh vắng mặt. Trong cả hai buổi thi, trên toàn tỉnh không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Trước đó, để chuẩn bị cho Kỳ thi, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD và ĐT về công tác tổ chức Kỳ thi, Sở GD và ĐT đã tổ chức tập huấn cho trưởng các điểm thi về tất cả các công việc, nhiệm vụ liên quan đến Kỳ thi, đặc biệt, chỉ đạo các nhà trường đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện liên quan tại các điểm thi; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác thi; phối hợp các ngành liên quan thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác in sao, đóng niêm phong, vận chuyển đề thi tới các điểm thi và vận chuyển bài thi về các điểm chấm thi đảm bảo an toàn, bố trí lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi; đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và người tham gia làm công tác thi. Do vậy, cơ sở vật chất các phòng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi; công tác an ninh trật tự, an toàn tại các điểm thi, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch tại các điểm thi được đảm bảo. Ngày thi đầu tiên, tại cả 35 điểm thi trên toàn tỉnh đã siết chặt kỷ cương, thực hiện nghiêm quy chế thi.

Phóng viên Báo Nam Định đã có mặt ghi lại một số hình ảnh trong ngày thi đầu tiên tại các hội đồng thi trong tỉnh./.

Thí sinh Trường THPT Ngô Quyền (thành phố Nam Định) tự tin bước vào kỳ thi. Ảnh: Minh Tân

Cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi đọc số báo danh, kiểm tra thẻ dự thi của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Mỹ Lộc. Ảnh: Khánh Dũng

Thí sinh tại điểm thi THPT Trần Văn Bảo ( Nam Trực) chuẩn bị bước vào làm bài thi môn Toán (90 phút). Ảnh: Minh Thuận

Các thí sinh trao đổi đáp án đề thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Nam Định). Ảnh: Khánh Dũng

Đoàn viên thanh niên lớp 10, lớp 11 Trường THPT Phạm Văn Nghị (Ý Yên) viết lên những tấm bảng con lời chúc các anh chị lớp 12 làm bài thi tốt. Ảnh: Minh Thuận

Tại cổng Trường THPT C Hải Hậu (Hải Hậu) luôn có lực lượng tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ thí sinh. Ảnh: Minh Thuận

