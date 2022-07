Công an tỉnh kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

Chiều 15-7, Công an tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) (20-7-1962 - 20-7-2022). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; đại diện các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố Nam Định.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Ban Giám đốc Công an tỉnh lẵng hoa tươi thắm nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm nhấn mạnh, ngày 20-7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 34 công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ, cấp bậc hàm sỹ quan, hạ sỹ quan Công an nhân dân. Đây là mốc son lịch sử quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng CSND. Từ đó, ngày 20-7 hàng năm được chọn là Ngày truyền thống của lực lượng CSND Việt Nam. Lực lượng CSND Công an Nam Định ra đời trong bối cảnh toàn tỉnh đang bị giặc Mỹ phá hoại bởi hàng ngàn tấn bom, đạn. Trong bom rơi, đạn nổ, lực lượng CSND đã mưu trí, dũng cảm, vượt qua hoàn cảnh, một lòng tận trung với Đảng, dựa vào nhân dân để chiến đấu với ý chí quyết thắng kẻ thù, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng CSND Công an tỉnh từng bước đổi mới toàn diện các mặt công tác, xây dựng lực lượng chính quy, chuyên sâu và từng bước hiện đại. Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng CSND Công an tỉnh đã nêu cao truyền thống vẻ vang, đổi mới toàn diện các mặt công tác, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để phát sinh các tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen".

Đại diện Bộ Công an trao tặng Ban Giám đốc Công an tỉnh lẵng hoa tươi thắm nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Với những chiến công, thành tích đạt được, 60 năm qua lực lượng CSND Công an Nam Định đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và các cấp, ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, có 6 đơn vị và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 3 cá nhân được tặng thưởng Huy hiệu Bác Hồ, hàng trăm lượt đơn vị và cá nhân được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương các loại... Kế thừa và tiếp nối truyền thống, thời gian tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSND Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, lập nhiều chiến công hơn trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng với danh hiệu "Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân quên thân phục vụ".

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã ghi nhận, chúc mừng, đánh giá cao kết quả, thành tích lực lượng CSND Công an Nam Định đạt được trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang 60 năm qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, lực lượng CSND Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí tiến công, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng CSND ngày càng trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật, khoa học, ngoại ngữ, tin học. Đẩy mạnh cải cách hành chính luôn gần dân, sát dân, đóng góp tích cực vào việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; viết tiếp những trang sử vàng của Công an tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã tặng Ban Giám đốc Công an tỉnh lẵng hoa tươi thắm. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện Bộ Công an cũng trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu của Công an tỉnh./.

Tin, ảnh: Xuân Thu