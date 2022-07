Đẩy mạnh công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Ngày 14-7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hoàng Nguyên Dự, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các ngành trong khối Nội chính; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và Thường trực huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tình hình khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ năm 2021, trong đó giảm cả về số lượt công dân và số vụ, việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; không có điểm nóng về khiếu nại, tố cáo, không có đoàn đông người khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương. Về công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.688 đơn, tăng 21 đơn so với cùng kỳ năm trước. Các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 11 vụ án tham nhũng trên địa bàn; đang trong giai đoạn điều tra, truy tố 5 vụ. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận và tham mưu xử lý 290 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được gửi đến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy (giảm 23% so với cùng kỳ năm 2021). Việc tiếp nhận, tham mưu xử lý đơn, thư được bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

6 tháng cuối năm 2022, các cấp, các ngành tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược cải cách tư pháp, Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phối hợp nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan nội chính của tỉnh nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh với âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các điểm khiếu tố phức tạp, không để khiếu tố vượt cấp lên Trung ương. Các cấp, các ngành tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định; thực hiện đúng, đầy đủ việc công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các cơ quan khối Nội chính tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đảm bảo thượng tôn pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh