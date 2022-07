Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm

Chiều 15-7, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; các đồng chí thành viên Ban ATGT tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp áp lực về lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động kinh tế xã hội dần phục hồi; tập trung nhiều đợt cao điểm nghỉ lễ dài ngày song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự ATGT trong 6 tháng đầu năm 2022 về cơ bản được bảo đảm. Số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục được kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2021. TNGT được kiềm chế khi toàn quốc xảy ra 5.703 vụ, làm 3.314 người chết, 3.690 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, TNGT giảm 10,41% số vụ song lại tăng 2,44% số người chết, giảm 17,69% số người bị thương; có 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2021, trong đó 10 địa phương giảm sâu trên 20% so với cùng kỳ năm 2021.

Để đạt được mục tiêu mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đặt ra trong năm 2022 là kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương ít nhất 5% so với năm 2021, 6 tháng cuối năm 2022 Ủy ban ATGT quốc gia đề ra 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt. Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch Năm ATGT 2022 tại địa phương...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia Phạm Bình Minh nhấn mạnh, công tác bảo đảm trật tự ATGT trong 6 tháng đầu năm có điểm tích cực khi tình hình TNGT giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số người chết và số người bị thương vẫn còn cao.

Ủy ban ATGT quốc gia cần kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các kế hoạch Năm ATGT 2022; làm việc trực tiếp với 26 địa phương có số người chết do TNGT tăng cao để tìm giải pháp kìm chế. Bộ GTVT tiếp tục rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về GTVT; đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng kết hợp với duy trì thường xuyên công tác bảo trì, duy tu hệ thống hạ tầng giao thông; phối hợp với các lực lượng chức năng và UBND các địa phương tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe; rà soát lại chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe… Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT; tập trung hoàn thiện Thông tư về thống kê TNGT. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT.

UBND các tỉnh, thành phố tổ chức sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các doanh nghiệp và nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT; chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm/.

Tin, ảnh: Thành Trung