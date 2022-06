Toàn tỉnh có hơn 21.700 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên năm học 2022-2023

Chiều 14-6, hơn 21.700 thí sinh toàn tỉnh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên năm học 2022-2023 tại 45 điểm thi. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-6. Cụ thể: Chiều 14-6 các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn (120 phút); sáng 15-6, các thí sinh thi môn Toán (120 phút); chiều 15-6 thi môn Tiếng Anh (60 phút).

Theo thống kê của Sở GD và ĐT, toàn tỉnh có 21.726 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2022-2023; trong đó, Trường THPT Ngô Quyền (thành phố Nam Định) có số thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với 885 hồ sơ (tuyển 450 chỉ tiêu), Trường THPT Trần Văn Lan (Mỹ Lộc) có số thí sinh đăng ký dự thi đông thứ 2 với 879 hồ sơ (tuyển 336 chỉ tiêu). Ngoài ra, có 28 chỉ tiêu tuyển thẳng vào lớp 10, gồm: 1 học sinh đoạt giải thể dục thể thao, 27 học sinh thuộc diện đối tượng khuyết tật.

Đến thời điểm hiện tại, mọi khâu chuẩn bị cho kỳ thi hoàn tất. Các trường đã hoàn thành việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện, phương tiện phục vụ kỳ thi đảm bảo an toàn. Sở GD và ĐT phối hợp Công an tỉnh chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, bảo mật cho các khu vực cách ly sao in đề thi, vận chuyển đề thi và bài thi, khu vực làm phách, khu vực chấm thi; công an các huyện, thành phố bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... Sở Y tế đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, bố trí cán bộ y tế tại các điểm thi đề phòng sự cố bất thường. Điện lực tỉnh chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố cung cấp điện ổn định trong thời gian tổ chức kỳ thi.

Dự kiến ngày 24-6 các trường sẽ công bố điểm thi; ngày 27-6, các trường nhận đơn phúc khảo; ngày 25-7, các trường nhận kết quả phúc khảo tại Sở GD và ĐT và công bố./.

Minh Thuận