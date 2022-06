Thường trực HĐND tỉnh họp giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri

Chiều 24-6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giám sát báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn và kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh từ sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 đến nay của UBND tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Anh Dũng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các sở ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã tổng hợp 34 kiến nghị của cử tri thuộc 6 lĩnh vực, trong đó có 6 kiến nghị đã được trả lời từ những kỳ họp trước nhưng cử tri tiếp tục có ý kiến đề nghị UBND tỉnh giải quyết. UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm, tập trung giải quyết và trả lời đầy đủ thỏa đáng các kiến nghị của cử tri. Đối với những kiến nghị của cử tri có liên quan đến thẩm quyền của các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh tham mưu, đề xuất, kiến nghị Trung ương giải quyết, tháo gỡ để tạo cơ chế thuận lợi cho việc triển khai thực hiện của tỉnh. Đến nay đã có 13 kiến nghị cử tri được UBND tỉnh giải quyết dứt điểm hoặc trả lời thỏa đáng; 7 kiến nghị chưa thể thực hiện do nguyên nhân khách quan (vượt quá thẩm quyền của UBND tỉnh, hoặc do quy định của pháp luật không cho phép, hoặc do nguồn lực chưa bảo đảm được để thực hiện), UBND tỉnh đã trả lời, giải thích cụ thể, rõ ràng để cử tri hiểu và đồng thuận; có 9 kiến nghị được UBND tỉnh đang giải quyết; 1 kiến nghị liên quan đến nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách tỉnh và thẩm quyền phê duyệt từ Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng phương án và có đề nghị xem xét giải quyết; 2 kiến nghị về việc ban hành quy định mới, UBND tỉnh đã giao cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã yêu cầu các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và các sở, ngành cho ý kiến trao đổi và giải trình vào báo cáo kết quả giải quyết những kiến nghị cử tri từ kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 đến nay; kết quả trả lời 5 ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 5 và kiến nghị sau giám sát chuyên đề “Việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn các huyện của tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020” của Thường trực HĐND tỉnh. Cơ bản các ý kiến đại biểu đều đồng thuận với các nội dung báo cáo.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan đánh giá cao những ý kiến của các đại biểu; thống nhất lại nội dung các đại biểu tại hội nghị và làm rõ thêm nguyên nhân vướng mắc một số nội dung giải quyết thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo để trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh sắp tới./.

Tin, ảnh: Văn Trọng