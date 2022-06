Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Sáng 24-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến báo cáo kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp, đồng thời lắng nghe, tiếp thu những kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội. Tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri có các vị ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đồng chí TUV: Mai Thanh Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số sở, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu của tỉnh.

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV và báo cáo hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ ba. Sau 19 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 5 Luật, 17 Nghị quyết; cho ý kiến về 6 dự án Luật khác và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Kết quả của Kỳ họp khẳng định Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan, tổ chức có liên quan luôn lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, chủ động, tích cực phối hợp để kịp thời đưa ra những quyết sách quan trọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, không ngừng đổi mới, cống hiến và hành động vì lợi ích của cử tri, nhân dân và đất nước. Tại Kỳ họp thứ ba, Đoàn ĐBQH tỉnh đã nghiêm túc, tích cực thực hiện trách nhiệm, hoàn thành toàn diện trên cả 3 hoạt động của Quốc hội là lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Nhiều đại biểu hăng hái trong hoạt động chính thức của Quốc hội cũng như các hoạt động bên lề, qua đó chuyển tải được tiếng nói của cử tri và nhân dân tỉnh ta tới Quốc hội và thể hiện vai trò của ĐBQH, thể hiện được vị trí của Đoàn ĐBQH tỉnh trong Quốc hội. Trong đó, Đoàn đã có 14 lượt phát biểu tại tổ thảo luận, 8 lượt phát biểu, thảo luận tại Hội trường tham gia góp ý vào các dự án Luật và 1 lượt đại biểu tham gia chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về vấn đề quy trình sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nhỏ trên đường bộ. Các ý kiến đã đi thẳng vào vấn đề, có chất lượng, mang tính thực tiễn cao, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri trong tỉnh bày tỏ vui mừng trước kết quả của Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV và những hoạt động tích cực của Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng thời có nhiều ý kiến gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh, tập trung vào một số nội dung: nông nghiệp, môi trường, y tế, giáo dục, chế độ chính sách… Trong đó cử tri đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống cống dưới đê bởi hiện nay hầu hết những công trình này đang trong tình trạng xuống cấp do xây dựng đã lâu, không đảm bảo an toàn trong phòng, chống thiên tai. Giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn do Nhà máy Đạm Ninh Bình và các nhà máy ở khu công nghiệp Khánh Phú (Ninh Bình) gây ra, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân các xã Yên Bằng, Yên Trị, Yên Khang (Ý Yên). Xem xét bổ sung đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đối với những xã loại 3 do hiện nay những xã này chỉ có 8 công chức, 10 cán bộ, nhiều công chức kiêm nhiệm từ 4 đến 5 nhiệm vụ nên khó khăn trong xử lý và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quan tâm đến chế độ phụ cấp đối với nhân viên kỹ thuật thuộc Ban Nông nghiệp xã. Tăng mức hỗ trợ, xây mới nhà ở cho người có công để phù hợp với tình hình giá cả thị trường vật tư hiện nay. Việc ban hành sách giáo khoa phổ thông mới cần nghiên cứu phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại địa phương và tính toán đến chi phí mua sách cũng như chi phí mua sắm trang thiết bị dạy và học của các trường để giảm ngân sách Nhà nước và chi phí của phụ huynh học sinh…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Hải Dũng đã thông tin thêm về những nội dung của kỳ họp được cử tri quan tâm; đồng thời, tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành chức năng xem xét giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong tỉnh./.

Tin, ảnh: Văn Trọng