Huyện Giao Thuỷ gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Sáng 4-6, huyện Giao Thuỷ đã tổ chức giao lưu, gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022). Dự buổi gặp mặt có các đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Nam Định.

Đại diện lãnh đạo huyện Giao Thuỷ tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Trong không khí thân mật, lãnh đạo huyện Giao Thuỷ đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, trong 2 năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng dưới sự lãnh đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, kinh tế - xã hội của huyện vẫn giữ ổn định, một số lĩnh vực tiếp tục phát triển. Đáng kể là công tác phát triển hạ tầng nông thôn (giao thông, thủy lợi, điện, nước); chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); công tác xúc tiến và thu hút đầu tư của huyện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại diện lãnh đạo huyện Giao Thủy chúc mừng các cơ quan báo chí, các nhà báo nhân Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng huyện trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền kịp thời, sâu rộng, có chất lượng những nhiệm vụ lớn mà huyện đã và đang triển khai, góp phần để Giao Thuỷ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Đặc biệt, tăng cường truyền thông hỗ trợ huyện các giải pháp khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch của Vườn quốc gia Xuân Thủy./.

Tin, ảnh: Thanh Thuý