Gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022), ngày 20-6, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức gặp mặt các đại biểu đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn, các cơ quan báo, tạp chí của tỉnh. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh tới dự.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã thông tin nhanh đến đại diện các cơ quan báo chí về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, tổng sản phẩm GRDP tăng 8,37%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,7%; giá trị hàng xuất khẩu tăng 10,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 14,5%; thu ngân sách tăng 21%… Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 tăng 16 bậc so với năm 2020, xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố; chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh năm 2021 tăng 7 bậc so với năm 2020 xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 tương đương với năm 2020. Công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân được quan tâm thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những kết quả trên là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã luôn đồng hành tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực. Thông qua báo chí, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là sự mạnh dạn tiên phong, sáng tạo của tỉnh trong thực hiện đổi mới ở các lĩnh vực được tuyên truyền sâu rộng, tập hợp được sức mạnh, nguồn lực và sự đồng thuận xã hội để thực hiện.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú, các cơ quan báo, tạp chí trong tỉnh nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí đề nghị, các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, phóng viên tiếp tục quan tâm đồng hành cùng tỉnh, tập trung thông tin, tuyên truyền những nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của doanh nghiệp và nhân dân trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, góp phần đưa tỉnh ngày càng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại diện các cơ quan báo chí của Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã bày tỏ chia sẻ niềm vui, phấn khởi trước những kết quả phát triển toàn diện mà tỉnh đạt được trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của tỉnh; tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh, sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh sẽ tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ, đổi mới hơn nữa./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh