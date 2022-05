Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ SEA Games 31

Sáng ngày 4-5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ SEA Games 31.

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-BTC ngày 14-4-2022 của Ban tổ chức môn bóng đá nam trong chương trình SEA Games 31 tỉnh Nam Định; Kế hoạch số 614 của Sở Y tế về đảm bảo công tác y tế phục vụ tổ chức thi đấu môn bóng đá nam trong khuôn khổ SEA Games 31 tại Nam Định, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ SEA Games 31. Tại hội nghị, đại diện các ngành và đơn vị chức năng đã thảo luận, thống nhất các biện pháp, cơ chế phối hợp nhằm kiểm soát có hiệu quả, đảm bảo an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe các đại biểu tham dự SEA Games 31. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với các ngành chức năng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các nhà hàng, khách sạn, các điểm tổ chức dịch vụ ăn uống quanh địa điểm thi đấu; nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm thực và lưu mẫu thức ăn; kiểm nghiệm mẫu thực phẩm. Tổ chức các tổ giám sát an toàn thực phẩm, giám sát việc kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, xét nghiệm kiểm soát nguyên liệu tại các địa điểm nhà hàng, khách sạn, các điểm tổ chức dịch vụ ăn uống phục vụ đại biểu, vận động viên, cổ động viên. Sẵn sàng phương tiện, lực lượng, phương án phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động điều tra, xử lý khi có sự cố về an toàn thực phẩm theo quy định. Địa điểm kiểm tra tại tất cả các khách sạn (nơi các đại biểu, vận động viên tham dự SEA Games 31 ăn, nghỉ); các địa điểm tổ chức thi đấu và các điểm dịch vụ ăn uống xung quanh nơi thi đấu. Thời gian triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát đã bắt đầu từ trước và sẽ duy trì trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31 (từ 29-4 đến 20-5-2022).

Ngay sau hội nghị, các đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại Khách sạn Nam Cường và một số nhà hàng quanh Khách sạn Nam Cường./.

Minh Tân