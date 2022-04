Có thể chấm dứt xe hết niên hạn bằng hình thức trực tuyến

Theo Thông tư số 15/2022 của Bộ Công an (sửa đổi, bổ sung một số thông tư, trong đó có Thông tư số 58/2020 về quy trình cấp, thu hồi biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; có hiệu lực từ 21-5-2022), quy trình giải quyết thủ tục thu hồi, nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe ô tô hết niên hạn sử dụng được bổ sung hình thức trực tuyến.

Theo Thông tư này, cá nhân, tổ chức chủ xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe không sử dụng được có thể lựa chọn làm thủ tục “khai tử” qua mạng, kết hợp gửi nộp giấy đăng ký, biển số xe qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại công an cấp xã.

Chủ phương tiện đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quốc gia để kê khai thông tin của xe, chủ xe vào Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe điện tử; nộp trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển phát giấy đăng ký, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe hoặc Công an cấp xã nơi chủ xe có trụ sở hoặc thường trú để nhận kết quả và xác thực việc thu hồi. Giám đốc Công an cấp tỉnh, thành phố căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin tại địa phương, sau khi thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) triển khai thực hiện thu hồi đăng ký, biển số xe hết niên hạn, xe không sử dụng được theo phương thức trên trước ngày 31-12-2022. Công an cấp xã nơi chủ xe cư trú thông báo, tiến hành thu hồi đăng ký, biển số xe và gửi cho cơ quan quản lý đăng ký xe. Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định, trường hợp chủ phương tiện không chấp hành việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số bị phạt 2-4 triệu đồng (chủ xe cá nhân) và 4-8 triệu đồng (chủ xe là tổ chức).

Trường hợp xe đã hết niên hạn tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện bị phạt 4-6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1-3 tháng và tịch thu phương tiện.

Theo quy định hiện hành, xe ô tô chở người có niên hạn sử dụng tối đa 20 năm (tính từ ngày sản xuất), xe chở hàng tối đa 25 năm. Xe hết niên hạn được đưa lên hệ thống cảnh báo đăng kiểm, ngừng tiếp nhận kiểm định. Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) thống kê, gửi danh sách xe hết niên hạn hàng năm cho Cục CSGT và cơ quan chức năng địa phương để thu hồi biển số, đăng ký và quản lý loại xe này./.

