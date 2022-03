Sử dụng điện tiết kiệm để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 với thông điệp: “Kiến tạo tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ”, Công ty Điện lực Nam Định kêu gọi mỗi cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức hãy tích cực hưởng ứng tham gia bằng những hành động thiết thực, hiệu quả.

Theo đó, người dân tham gia Chiến dịch bằng việc tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian sự kiện chính thức từ 20h30 đến 21h30 tối thứ Bảy ngày 26-3-2022. Không chỉ dừng lại ở hành động này, các khách hàng tiếp tục áp dụng các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm hàng ngày, đặc biệt khi miền Bắc đang chuẩn bị bước vào thời kỳ nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả được khuyến cáo như: Hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị có công suất lớn trong thời gian cao điểm trưa và tối; sử dụng điều hòa nhiệt độ ở chế độ từ 25 độ C trở lên; thực hiện bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ, quạt điện... để tăng hiệu suất thiết bị; tắt các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng. Đối với các doanh nghiệp, cần xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý, dịch chuyển thời gian sử dụng điện từ khung giờ cao điểm sang thời điểm khác, đặc biệt trong mùa nắng nóng nhằm đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả lưới điện; tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ giữa ca, không để các thiết bị điện hoạt động không tải./.

Xuân Thu