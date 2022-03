Những lợi ích khi sử dụng tài khoản định danh điện tử

Hiện nay, Bộ Công an và Công an tỉnh Nam Định đã triển khai ứng dụng định danh điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, phục vụ các mặt của đời sống xã hội và phục vụ nhân dân thực hiện các thủ tục, giao dịch được thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức, đồng thời có tính bảo mật cao.

Để được thụ hưởng các tiện ích nêu trên, công dân khi đến làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử mang theo các loại giấy tờ như: Giấy phép lái xe, Thẻ bảo hiểm y tế, Giấy đăng ký xe… để được tích hợp và cấp Tài khoản định danh điện tử. Tài khoản định danh điện tử có những ưu điểm, lợi ích như:

(1) Công dân sẽ thực hiện được nhiều dịch vụ công ngay tại nhà, không cần phải trực tiếp đến các trụ sở cơ quan Nhà nước.

(2) Cung cấp, chia sẻ thông tin của mình với bên thứ 3 thông qua quét mã QR code.

(3) Có thể thay thế thẻ Căn cước công dân vật lý và các loại giấy tờ mà công dân đăng ký tích hợp như: Giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế…

(4) Thực hiện các giao dịch tài chính: Thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền…

(5) Bảo mật thông tin công dân, không thể giả mạo, chính xác và duy nhất do thông tin được xác thực từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc được Chính phủ giao cho Bộ Công an quản lý.

Từ ngày 25/02/2022, Công an tỉnh tiếp tục tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử kèm cấp Tài khoản định danh điện tử vào tất cả các ngày trong tuần tại nơi tiếp công dân của Công an các huyện, thành phố. Đề nghị toàn thể Nhân dân chưa được cấp, có nhu cầu cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chíp điện tử đến trụ sở Công an các huyện, thành phố hoặc các địa điểm cấp CCCD lưu động để được hướng dẫn làm thủ tục cấp thẻ CCCD theo quy định và để được tích hợp thông tin định danh điện tử vào thẻ CCCD.

*03 BƯỚC ĐỂ ĐĂNG KÝ CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CÙNG VỚI THỦ TỤC THU NHẬN HỒ SƠ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ CCCD GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ

Bước 1: Công dân thông báo với cán bộ Công an về việc làm hồ sơ cấp Tài khoản định danh điện tử. Thông qua đăng ký bao gồm: Số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử (email).

Bước 2: Công dân thực hiện làm hồ sơ cấp, đổi, cấp lại Căn cước công dân gắn chíp điện tử bao gồm thông tin nhân thân/thân nhân cùng thông tin sinh trắc.

Bước 3: Cán bộ tiếp tục xử lý hồ sơ cấp đổi, cấp lại Căn cước công dân gắn chíp theo đúng quy trình cấp Căn cước công dân./.

Công an tỉnh Nam Định