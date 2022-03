UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2022

Ngày 28-2, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 28/KH-BCĐ138/CP của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ.

Kế hoạch của UBND tỉnh nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 13-KL/TW ngày 16-8-2021 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh COVID-19 như: Tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em, giết người do nguyên nhân xã hội; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến dịch bệnh COVID-19... Kế hoạch của UBND tỉnh đặt ra yêu cầu phải giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2019 (khi chưa xảy ra dịch COVID-19); tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố; giảm ít nhất 5% các loại tội phạm xâm hại trẻ em so với năm 2021. Bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Chuyển hóa thành công ít nhất 60% tổng số địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội được lựa chọn thực hiện; 85% các địa bàn đã chuyển hóa thành công không tái phức tạp trở lại. Truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố, bảo đảm truy tố bị can đúng tội đạt trên 95%. Nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 88%.

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 12-CTHĐ/TU ngày 7-10-2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 26-1-2022 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16-8-2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 6-12-2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30-9-2021 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, phòng ngừa tội phạm. Xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tội phạm; xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành./.

Xuân Thu