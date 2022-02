An ninh - trật tự

Công an thành phố Nam Định bắt đối tượng truy nã nguy hiểm thường xuyên mang theo vũ khí

Chiều 18-2, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Nam Định bắt thành công đối tượng Vũ Hành Tùy (SN 1978), nơi ở 44/73 Trần Nhật Duật, phường Vỵ Xuyên (thành phố Nam Định) là đối tượng bị truy nã nguy hiểm thường mang theo vũ khí có độ sát thương cao, sẵn sàng chống trả khi bị bắt.

Đối tượng Vũ Hành Tùy bị Công an thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc truy nã theo Quyết định số 01 ngày 17-2-2022 về tội “Trộm cắp tài sản”. Vũ Hành Tùy đã có nhiều tiền án, tiền sự; là đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản liên tỉnh; thường xuyên mang theo vũ khí bên người, sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt. Hắn thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Nam Định đã truy bắt thành công khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Nam Định. Khám người Vũ Hành Tùy, Cơ quan Công an thu giữ 1 dao, 1 lưỡi lê, 1 dùi cui điện, 1 quả lựu đạn.

Trước đó, vào ngày 28-1-2022, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Nam Định đã truy bắt thành công đối tượng truy nã Mai Xuân Hoàng (SN 1973), có hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Bắc (thành phố Nam Định) nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mai Xuân Hoàng bị Công an Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Công an thành phố Nam Định đã chuyển đối tượng cho Công an Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Xuân Thu