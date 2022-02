Tiếp tục đổi mới, phát triển hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã

Sáng 15-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012. Hội nghị được kết nối tới các điểm cầu các tỉnh, thành phố, các bộ, cơ quan Trung ương. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX… Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện một số HTX.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Cùng với quá trình đổi mới kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, khu vực kinh tế tập thể đã trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, trong đó có những thuận lợi và khó khăn, thách thức nhất định. Trong đó nổi bật nhất là sự thay đổi mô hình HTX kém hiệu quả sang mô hình HTX tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Khu vực kinh tế tập thể với nhiều loại hình tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, trong đó nòng cốt là HTX đã khẳng định vai trò là một trong những thành phần kinh tế quan trọng, đã khắc phục được một phần tình trạng yếu kém kéo dài, từng bước đổi mới gắn với cơ chế thị trường, thực sự là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước. Luật HTX năm 2012 là khung pháp lý cơ bản cho việc thành lập, tổ chức và hoạt động của khu vực HTX. Các HTX bước đầu thể hiện chuyển biến về chất lượng, hiệu quả, khẳng định ngày càng rõ nét hơn vai trò quan trọng và có ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội, cho thấy những tín hiệu mới trong công cuộc phát triển HTX. Đến 31-12-2021, cả nước có 27.342 HTX, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2001, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia, tạo việc làm cho khoảng 1 triệu lao động. Cả nước cũng có 103 liên hiệp HTX, tăng gấp 9,3 lần so với năm 2001. Tuy nhiên, sau 20 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, 10 năm thi hành Luật HTX, cùng với sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế, khu vực kinh tế tập thể của nước ta vẫn chưa phát huy được tối đa tiềm năng trong hỗ trợ phát triển kinh tế thành viên cũng như đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương đã phát biểu tham luận, đánh giá toàn diện những kết quả nổi bật và hạn chế sau 20 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, 10 năm thi hành Luật HTX.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định tầm quan trọng, vai trò, tiềm năng, không gian phát triển của kinh tế tập thể và HTX, nhất là HTX nông nghiệp còn rất lớn. Thủ tướng nhấn mạnh, để phát triển hiệu quả kinh tế tập thể, HTX, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ, định hướng trọng tâm sau: Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình mới và thực tiễn ở Việt Nam; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế theo hướng tôn trọng kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Vận dụng sáng tạo, khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ số trong chuyển đổi nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế trí thức; huy động mọi nguồn lực hợp pháp để phát triển. Xây dựng được mô hình quản trị kinh tế tập thể và kinh tế HTX tiên tiến, kết hợp được mô hình truyền thống phù hợp với tình hình Việt Nam cũng như kinh nghiệm của quốc tế. Tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, gắn với mở rộng thị trường; tăng cường liên doanh, liên kết; xây dựng thương hiệu sản phẩm theo chuỗi, thế mạnh từng khu vực, vùng miền; quy hoạch vùng nguyên liệu hợp lý; nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ và người tham gia các chủ thể./.

Tin, ảnh: Lam Hồng