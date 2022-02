Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra điều kiện dạy học trực tiếp tại tỉnh ta

Ngày 14-2, đồng chí Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD và ĐT cùng Đoàn công tác của Bộ GD và ĐT đã về kiểm tra các điều kiện dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, tỉnh và ngành GD và ĐT đã có nhiều giải pháp để nỗ lực đưa học sinh trở lại trường khi đảm bảo các điều kiện an toàn, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Đặc biệt, trước, trong và sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, UBND tỉnh đã ban hành trên 20 văn bản trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức dạy học, tiêm vắc-xin cho trẻ em; Sở GD và ĐT đã ban hành 40 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và chỉ đạo chủ động các phương án, kịch bản tổ chức hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá, kế hoạch năm học thích ứng với từng tình huống dịch bệnh. Các cơ sở giáo dục, ngành Giáo dục và các địa phương đã chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục linh hoạt, phù hợp trên nguyên tắc “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”. Trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở GD và ĐT đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra với 5 đoàn đi kiểm tra việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các nhà trường khi học sinh quay lại trường học trực tiếp; tổ chức các cuộc thanh tra chuyên ngành về dạy học thích ứng với tình hình dịch COVID-19 để nắm bắt tình hình triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên tại các cơ sở giáo dục và kịp thời điều chỉnh chỉ đạo các nội dung phát sinh. Đến nay, tỷ lệ tiêm phủ vắc-xin phòng COVID-19 cho học sinh từ 12-15 tuổi đạt 96,8%, của giáo viên khối phòng GD và ĐT là 97,8%; khối THPT, GDTX là 97,6%, của giáo viên THPT, GDTX là 98%. Tuy nhiên việc trở lại trường học trực tiếp của học sinh còn gặp khó khăn do thời gian nghỉ Tết kéo dài, học sinh tiếp xúc nhiều đối tượng nên khó kiểm soát được tình hình dịch bệnh; do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tâm lý phụ huynh e ngại nên tỷ lệ huy động trẻ đến trường của một số cơ sở giáo dục mầm non còn thấp... Riêng tại thành phố Nam Định, trẻ mầm non vẫn chưa đến trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Trước tình hình dịch COVID-19 và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã chỉ đạo ngành GD và ĐT thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo nhiệm vụ năm học. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, khi các nhà trường xuất hiện các yếu tố liên quan đến dịch thì Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương hỗ trợ các nhà trường tổ chức test cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Tất cả các cơ sở giáo dục đều phải có các phương án dạy trực tuyến để hỗ trợ các học sinh không được đến trường và đánh giá mức độ và khả năng học sinh có thể tham gia học trực tuyến. Trong tuần này, Phòng GD và ĐT thành phố, UBND thành phố cần nghiên cứu để sớm có phương án cho học sinh mầm non trở lại trường giúp phụ huynh yên tâm lao động, làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhấn mạnh, chủ trương của Chính phủ là đưa học sinh đi học trở lại hiện nay, bởi tỷ lệ tiêm vắc-xin của cả nước đã đạt khá cao, các biện pháp phòng, tránh, chữa bệnh đã có bước tiến bộ. Thứ trưởng đánh giá cao sự phối hợp trong công tác chuẩn bị để đón học sinh trở lại học tập trực tiếp sau thời gian dài tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Nam Định và ngành GD và ĐT. Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù việc dạy và học trực tuyến giúp duy trì thói quen học tập cho học sinh và đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học song không thể hiệu quả bằng phương pháp học tập trực tiếp ở bậc học mầm non và phổ thông. Tuy nhiên, trước bối cảnh dịch, để đảm bảo an toàn nhất khi đưa học sinh đi học trở lại, các trường phải có kế hoạch phương án, kịch bản phù hợp từng địa phương, từng đơn vị; đảm bảo có thể xử lý tình huống đột xuất một cách nhanh nhất. Cùng với đó, các nhà trường cũng cần chuẩn bị tốt nhất cơ sở vật chất phòng, chống dịch, tạo lòng tin cho phụ huynh học sinh khi đưa con em mình đi học trở lại.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD và ĐT cùng đoàn công tác của Bộ GD và ĐT kiểm tra công tác đảm bảo phòng chống dịch tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Thứ trưởng Bộ GD và ĐT cùng Đoàn công tác của Bộ GD và ĐT đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại một số điểm: Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định), Trường Mầm non Trực Thắng, Trường Tiểu học Trực Cường (Trực Ninh)./.

Tin, ảnh: Minh Thuận