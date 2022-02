Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022

Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022

Sáng 11-2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2022. Đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN và PTNT, UBND các tỉnh, thành phố đã quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 nên đã cơ bản kiểm soát tốt các loại dịch bệnh động vật, tạo thuận lợi cho chăn nuôi phát triển. Tuy vậy từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã phát sinh 4 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại 3 tỉnh với tổng số gia cầm mắc bệnh chết và phải tiêu hủy là 13.600 con. Bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 321 xã của 36 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy 19.628 con lợn. Hiện cả nước có 168 ổ dịch tại 31 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản vẫn tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, diện tích nuôi trồng thủy sản bị dịch bệnh giảm 33% so với cùng kỳ năm 2020.

Tại Nam Định, năm 2021, sản xuất chăn nuôi của tỉnh phát triển ổn định, chăn nuôi lợn từng bước được phục hồi nhưng khó khăn trong việc duy trì và mở rộng quy mô do dịch bệnh luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, giá thịt lợn hơi ở mức thấp, không ổn định và chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao. Kinh tế thủy sản tiếp tục tăng trưởng, sản lượng thủy sản của Nam Định đạt 178.750 tấn, tăng 4,7% so với năm 2020. Sản lượng các sản phẩm chăn nuôi, thủy sản của tỉnh vẫn bảo đảm nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, xuất bán trong nước và xuất khẩu. Hiện tại tỉnh Nam Định đã củng cố, xây dựng và phát triển được 36 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trong đó có 8 chuỗi lĩnh vực chăn nuôi, 16 chuỗi thủy sản, 9 chuỗi trồng trọt và 3 chuỗi diêm nghiệp. Công tác phòng, chống dịch bệnh động vật được thực hiện tốt đã góp phần kiểm soát tốt, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra...

Theo nhận định của Bộ NN và PTNT, nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi là rất cao do tổng đàn lớn và tiếp tục gia tăng, trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng lớn; tỷ lệ gia súc, gia cầm được tiêm phòng thấp, nhiều đàn chưa hoặc không được tiêm phòng; các mầm bệnh lưu hành với tỷ lệ cao, phạm vi rộng, một số loại bệnh chưa có vắc-xin phòng bệnh; nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật tăng mạnh; thời tiết diễn biến bất lợi. Vì vậy, UBND các tỉnh, thành phố cần tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, thủy sản theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN và PTNT.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị thời gian tới, ngành Nông nghiệp và các tỉnh, thành phố cần chủ động bố trí nguồn lực để tổ chức hiệu quả các chương trình, kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh động vật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ đạo thực hiện; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh. Khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng, tiêm bổ sung vắc-xin phòng các bệnh cho đàn vật nuôi. Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, sát trùng khu vực chuồng nuôi và xung quanh. Chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là khu vực đã từng có dịch. Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Tập trung đôn đốc, hướng dẫn tổ chức triển khai “Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030”; Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản năm 2022 của Bộ NN và PTNT...

Tin, ảnh: Văn Đại