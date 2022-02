Bắc Bộ tiếp tục mưa, rét đến hết tháng 2

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục tăng cường nên suốt từ ngày 29-1 (tức 27 Tết âm lịch) đến nay các tỉnh miền Bắc thường xuyên ở trong tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài kèm mưa nhỏ, mưa phùn. Cũng theo đánh giá, từ đầu tháng 2 đến hiện tại, nhiệt độ trung bình tại các tỉnh miền Bắc phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 1 độ C.

Từ ngày 16 đến ngày 18-2, không khí lạnh yếu đi, Bắc Bộ chuyển mưa nhỏ, mưa phùn về đêm và sáng. Tuy nhiên, đến ngày 19-2, Bắc Bộ sẽ đón đợt gió mùa Đông Bắc tiếp theo khiến tình trạng mưa, rét đậm trở lại. Trong những ngày còn lại của tháng 2, do không khí lạnh liên tục tăng cường với cường độ tương đối mạnh nên dự báo nhiệt độ trung bình của Bắc Bộ phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C. Tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc còn tiếp diễn đến đầu tháng 3-2022./.

PV