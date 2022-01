Triển khai điều trị tại nhà các trường hợp F0 nhẹ hoặc không triệu chứng

Chiều 12-1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Viết Dư

Theo thông tin của BCĐ tỉnh tính đến 17 giờ ngày 11-1, toàn tỉnh đã ghi nhận 5.044 ca mắc COVID-19. Riêng từ ngày 21-12-2021 đến 11-1-2022 ghi nhận 2.602 ca mắc mới, trong đó 1.280 ca tại cộng đồng, chiếm 49,2%. Hiện nay các cơ sở y tế đang cách ly, điều trị 1.454 bệnh nhân COVID-19. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương. UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch số 133/KH-UBND thành lập thêm 1 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh quy mô 350 giường bệnh; ban hành các Kế hoạch, hướng dẫn cách ly y tế F1 và quản lý, điều trị F0 tại nhà, giao cho UBND các huyện, thành phố chủ động quyết định các phương án phòng chống dịch phù hợp. Toàn tỉnh hiện có 11 trạm y tế lưu động và 23 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19; trong đó huyện Giao Thủy bắt đầu triển khai quản lý điều trị F0 tại nhà. Các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Tỉnh đã hoàn thành tiêm mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên; mũi 1 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, hơn 65% ca nhiễm đã khỏi bệnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị biểu dương các ngành Y tế, Công an, Quân đội, các huyện thành phố đã có nhiều nỗ lực trong phòng, chống dịch. Tuy nhiên, thời gian qua tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc ngày càng tăng. Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, để làm tốt công tác phòng chống dịch, thích ứng an toàn trong tình hình mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo thực hiện tạm dừng các hoạt động lễ hội, bắn pháo hoa, không tổ chức hội họp không cần thiết. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, tự giác phòng, chống dịch, thực hiện 5K, nhất là khai báo y tế, đeo khẩu trang để bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng. Người Nam Định từ nơi khác về quê ăn Tết phải khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 thần tốc hơn nữa, đảm bảo khoa học, an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi trước ngày 20-1-2022; tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I-2022. Khi có dịch xảy ra, các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế quyết định phong tỏa hẹp nhất. Quản lý chặt chẽ trường hợp F1 đủ điều kiện cách ly tại nhà. Người từ địa phương khác về tỉnh thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, nhất là khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định, khuyến khích tự thực hiện test nhanh COVID-19. Các huyện, thành phố triển khai điều trị tại nhà đối với F0 triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, đảm bảo F0 được tiếp cận y tế sớm nhất, được cung cấp thuốc điều trị và chăm sóc y tế. Các ngành, các huyện, thành phố tiếp tục triển khai các biệp pháp cấp bách phòng, chống dịch đang có hiệu lực. Sở GD và ĐT, các ngành, các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch cho học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (trừ vùng đỏ), chưa tổ chức ăn bán trú. Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng công an các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người từ nơi khác về địa phương, quản lý chặt chẽ F0 điều trị tại nhà, các trường hợp cách ly tại nhà./.

Minh Tân