Tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững

Ngày 12-1, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022. Đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ dự, chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở LĐ - TB và XH và các sở, ngành liên quan.

Năm 2021, cùng với các bộ, ngành, địa phương, Bộ LĐ - TB và XH đã tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, toàn quốc đã hỗ trợ trên 31,28 triệu lượt đối tượng với khoảng 35,9 nghìn tỷ đồng. Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP về ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đến nay đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho trên 12,8 triệu lao động với trên 30,5 nghìn tỷ đồng về công tác giảm nghèo, cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 0,52% so với cuối năm 2020; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,34%; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm khoảng 4%. Năm 2022, Ngành LĐ - TB và XH tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách mạnh mẽ thể chế, thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại. Ổn định và phát triển thị trường lao động; hỗ trợ giải quyết việc làm, thu hút lao động quay trở lại làm việc. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ biểu dương các kết quả của ngành LĐ - TB và XH đạt được trong năm 2021, đồng thời đề nghị thời gian tới ngành tiếp tục phối hợp với các bộ, ban ngành thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững; đào tạo nghề; chăm sóc, bảo vệ trẻ em; phát triển thị trường lao động nước ngoài. Chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành LĐ - TB và XH thăm hỏi, động viên kịp thời các đối tượng người có công, thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế, đảm bảo các đối tượng trong diện được hỗ trợ đón Tết cổ truyền vui tươi đầm ấm./.

Viết Dư