Năm 2021, Xuân Trường đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu

Ngày 13-1, huyện Xuân Trường tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng chính quyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị và thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện một số ban, ngành của tỉnh tới dự.

Năm 2021, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan, đơn vị toàn huyện đã bám sát chương trình công tác năm, triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Huyện đã đạt và vượt cả 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021. Trong đó, sản xuất nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được duy trì, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Các dự án, công trình hạ tầng cơ sở, giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm, triển khai, đầu tư nâng cấp, hoàn thành đảm bảo chất lượng. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt kết quả khá. Đến nay, toàn huyện có 7/20 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 17 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện quyết liệt, chủ động, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Các chế độ chính sách cơ bản được giải quyết kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo. Chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cải cách hành chính chuyển biến tích cực; chỉ số cải cách hành chính năm 2021 xếp thứ 5/10 huyện, thành phố. Năm 2021 huyện có 1 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 3 tập thể, 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Trường trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, năm 2022, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Quyết liệt cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ cho các dự án xây dựng cầu, đường bộ đi qua địa bàn huyện. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội./.

Khánh Dũng