Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm việc tại tỉnh ta

Sáng 13-1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do đồng chí Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP làm Trưởng đoàn đã về làm việc tại tỉnh ta. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hoàng Nguyên Dự, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã nêu khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021. Thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng thời tỉnh có nhiều sự thay đổi về nhân sự cán bộ lãnh đạo chủ chốt, song BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; tập trung phòng, chống dịch hiệu quả, duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn ổn định, có bước phát triển so với cùng kỳ, đạt 11/14 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Tốc độ tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn đạt 7,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó công nghiệp, xây dựng, dịch vụ hiện chiếm gần 80%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14%; giá trị hàng xuất khẩu đạt hơn hơn 2.900 triệu USD. Toàn tỉnh có gần 52% số xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu ngân sách đạt gần 8.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chủ quyền, an ninh tuyến biển được bảo đảm... Năm 2022, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy xây dựng một số dự án mới ở khu vực ven biển; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, sự phát triển của tỉnh thời gian qua là kết quả của sự nỗ lực, đoàn kết cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, trong đó lực lượng vũ trang nói chung, BĐBP tỉnh nói riêng đã có nhiều đóng góp tích cực, nhất là bảo đảm ổn định tình hình khu vực biên giới biển, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh BĐBP; cá nhân đồng chí Tư lệnh BĐBP và mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa để tỉnh Nam Định, BĐBP tỉnh phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022.

Đồng chí Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh; khẳng định Bộ Tư lệnh BĐBP luôn đồng hành với tỉnh Nam Định trong các hoạt động phát triển chung. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc Nhâm Dần 2022, đồng chí Tư lệnh BĐBP chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đặt ra. Nhân dịp này, đồng chí Tư lệnh BĐBP đã báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh một số nội dung liên quan đến công tác điều chuyển, bổ nhiệm cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh./.

Tin, ảnh: Xuân Thu