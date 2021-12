Triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy; phòng, chống dịch COVID-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm

Sáng 22-12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy; công tác phòng, chống dịch COVID-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an đã trình bày một số điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội thông qua ngày 30-3-2021 và chính thức có hiệu lực thi hành kể từ 1-1-2022. Luật gồm 8 chương, 55 điều, có nhiều điểm mới, phù hợp tình hình thực tế và khắc phục những bất cập, hạn chế của quy định cũ liên quan đến một số nội dung: như kiểm soát chặt chẽ các hoạt động có liên quan đến ma túy, tiền chất và quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép ma túy ngay từ lần phát hiện đầu tiên; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống ma túy... Tiếp đó, lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19… và một số nhiệm vụ trọng tâm phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới cần tập trung thực hiện là: dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt vui chơi, lễ hội, tôn giáo, những địa bàn có nguy cơ dịch bệnh. Truyền thông nâng cao ý thức người dân. Thực hiện triệt để 5K; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động phòng, chống dịch. Tổ chức chiến dịch Bảo vệ người có nguy cơ trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 17-12-2021 đến 31-12-2021. Tại hội nghị cũng đã quán triệt một số nhiệm vụ đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương trong phòng, chống tội phạm ma túy; công tác đảm bảo VSATTP cũng như phòng, chống dịch COVID-19 trên cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Hiện nay, nguy cơ từ tệ nạn ma túy vẫn còn cao, công tác phòng, chống vẫn cần hết sức quyết liệt, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; kết hợp giữa công tác “xây, chống” của lực lượng chức năng với nhiệm vụ “tuyên truyền, vận động” của các tổ chức đoàn thể; lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các ngành, các địa phương tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân, nhất là khi trên thế giới đã xuất hiện chủng mới Omicron; đẩy nhanh hơn tốc độ tiêm vắc-xin cho người dân để giảm thiểu nguy cơ lây lan, tử vong. Các lực lượng chức năng luôn phải sẵn sàng, không được chủ quan, không để bùng phát điểm nóng và quá tải trong kiểm soát, điều trị. Các bộ, ngành, các lực lượng và địa phương cần tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống COVID-19. Về công tác đảm bảo VSATTP, Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý, lưu ý các địa phương và bộ, ngành cần đẩy nhanh xây dựng thực hiện bản đồ an toàn trong sản xuất nông nghiệp và quan tâm xây dựng các sản phẩm OCOP. Tăng cường ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022./.

Tin, ảnh: Văn Trọng