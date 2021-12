Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19

* Hoàn thành tiêm mũi 2 cho người trên 18 tuổi, mũi 1 cho trẻ 12-17 tuổi trước 27-12-2021

Chiều 21-12, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Lê Đoài, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh; Hà Lan Anh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Viết Dư

Theo thông tin của Ban Chỉ đạo, từ 1-12 đến 20-12, toàn tỉnh đã ghi nhận 808 ca mắc COVID-19 trên địa bàn 10 huyện, thành phố; trong đó có 396 ca tại cộng đồng và 412 ca trong khu cách ly, phong tỏa. Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp với các ca bệnh rải rác trong cộng đồng, có yếu tố dịch tễ đa dạng, phức tạp, liên quan đến doanh nghiệp, trường học, cơ quan công sở và người đi từ vùng dịch về. Các ổ dịch cũ tại các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Ý Yên, thành phố Nam Định đã cơ bản được kiểm soát, ghi nhận các ổ dịch mới tại các huyện Vụ Bản, Mỹ Lộc, Trực Ninh. Ngành Y tế phối hợp UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Hiện nay, các cơ sở y tế trong tỉnh đang điều trị 588 bệnh nhân COVID-19. Phân tích tình trạng bệnh nhân: Số ca mắc không triệu chứng chiếm đa số 69,35%; ở thể nhẹ 24,9%; thể vừa 5,7% và thể nặng 0,89%. Tỷ lệ người nhiễm COVID-19 có bệnh nền chiếm 30%. Về tiêm vắc-xin phòng COVID-19, tỉnh ta đã tiếp nhận 2.144.812 liều; đã tiêm 1.807.132 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên, trong đó mũi 1 là 1.117.710 (chiếm 87,84% người trong độ tuổi), mũi 2 là 689.422 (chiếm 54,18%). Tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi: toàn tỉnh đã tiêm 86.276 mũi, đạt 55,1% tổng số trẻ được đồng ý tiêm chủng.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố đã bàn các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh nhận định: Tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng, trong khi đó một số người có biểu hiện lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch bệnh. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về phòng chống dịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nâng cao vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch. Các huyện, thành phố thực hiện đánh giá đúng cấp độ dịch. Tăng cường, khuyến cáo người dân, cán bộ thực hiện 5K, tiêm vắc xin, điều trị, công nghệ, nhất là đeo khẩu trang, không tập trung đông người, hạn chế quy mô các đám cưới, đám giỗ, đám ma. Kêu gọi từng người dân, từng gia đình tự giác bảo vệ chính mình. Người dân nên tự xét nghiệm khi có dấu hiệu hoặc tiếp xúc với mối nguy để kịp thời phát hiện, điều trị, bảo vệ mình và gia đình. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xã, phường, thị trấn chỉ đạo tổ COVID cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm vắc-xin phòng COVID-19 với tinh thần vắc-xin tiêm sớm nhất là vắc-xin tốt nhất. Phấn đấu toàn tỉnh hoàn thành tiêm 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên và hoàn thành tiêm mũi 1 cho trẻ từ 12-17 tuổi trước ngày 27-12. Sau tiêm chủng, phải cập nhật dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng quốc gia. Sở Y tế phải có công văn hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 3 (chậm nhất là ngày 26-12). Công an tỉnh, các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng Công an, thôn xóm, tổ COVID cộng đồng tăng cường kiểm tra, theo dõi, quản lý chặt chẽ nhân khẩu, nhất là người về từ vùng dịch về phải khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng dịch. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng dịch tại các đơn vị, khu dân cư, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường cách ly tại nhà các trường hợp đủ điều kiện, thực hiện giám sát chặt chẽ. Ngành Y tế, các huyện, thành phố rà soát, tăng cường năng lực thu dung, điều trị, đảm bảo F0 được tiếp cận y tế, cấp đủ thuốc nhanh nhất. Sở Y tế xây dựng phương án điều trị F0 tại nhà. Sở Tài chính, Sở Y tế, các huyện, thành phố rà soát trình tự mua sắm sinh phẩm, thuốc, vật tư, thiết bị y tế phòng dịch đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực. Ngành Y tế tăng cường năng lực cho y tế các tuyến, có kế hoạch, kịch bản, chủ động ứng phó với mọi tình huống. Cán bộ, công chức, viên chức đi đầu gương mẫu trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là thực hiện 5K, hạn chế đi lại, không tập trung đông người, kêu gọi người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch./.

Minh Tân