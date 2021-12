Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với bão RAI

Chiều 17-12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển để triển khai công tác ứng phó với siêu bão RAI. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia PCTT, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Anh Dũng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN của tỉnh.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

Hồi 13 giờ ngày 17-12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, như vậy chiều tối nay bão sẽ đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 18-12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 8,5 đến 14,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 20-12, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Sau khi nghe các bộ, ngành và địa phương báo cáo, phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao tinh thần chủ động của các bộ, ban, ngành Trung ương, nhất là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PCTT đã rất chủ động triển khai khi có dự báo về thiên tai; ban hành công điện, giao ban các địa phương, phân công đến các điểm trọng yếu dễ xảy ra thiên tai lớn, đề xuất tham mưu kịp thời để Chính phủ ban hành công điện chỉ đạo các địa phương, các ngành. Theo cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo đây là cơn bão nguy hiểm, hướng di chuyển rất khó dự đoán, đồng chí yêu cầu từ Chính phủ đến các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sẵn sàng chuẩn bị phương án, lực lượng, quyết liệt chỉ đạo, triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão số 9. UBND các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp với các bộ, ngành, đặc biệt là lực lượng Biên phòng và các cơ quan có liên quan chỉ đạo rà soát, nắm rõ tất cả các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển; theo dõi bám sát kịp thời thông tin diễn biến dự báo về bão, tăng cường thông tin tuyên truyền, kêu gọi hướng dẫn, hỗ trợ tàu thuyền vào nơi neo đậu, trú tránh an toàn, cương quyết không để tàu thuyền hoạt động trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; sắp xếp cho người dân vào nơi trú ẩn an toàn. Các địa phương xây dựng phương án đảm bảo an toàn trên các hồ đập, đê điều, một số vị trí nguy cơ sạt lở. Các cơ quan truyền thông tiếp tục tăng cường tuyên truyền về diễn biến và phòng chống bão số 9./.

Tin, ảnh: Đức Toàn