Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, từ ngày 15-12, Công an tỉnh đã tổ chức đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Đợt cao điểm được thực hiện trong 2 tháng, từ 15-12-2021 đến 14-2-2022. Trong đợt cao điểm, lực lượng Công an tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; triển khai đồng bộ các biện pháp, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng, không để bị động, bất ngờ. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tiếp tục kéo giảm phạm pháp hình sự, không để xảy ra băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc dư luận. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, tạo chuyển biến tốt hơn về trật tự an toàn xã hội.

Ngay trong ngày đầu ra quân, lực lượng Công an toàn tỉnh đã lập nhiều chiến công. Trong đó, vận động 3 đối tượng truy nã ra đầu thú; triệt phá 3 chuyên án cướp giật tài sản, chứa chấp, môi giới mại dâm, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; Bắt 3 vụ, 18 đối tượng đánh bạc, thu 100,97 triệu đồng; bắt 2 vụ, 2 đối tượng tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, thu 15,646kg pháo; Lập 14 hồ sơ đề nghị đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; Xử lý hành chính 26 vụ, 27 đối tượng vi phạm về lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường./.

Xuân Thu