Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Bùi Chu

Nhân dịp Giáng sinh 2021, sáng 17-12, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm, chúc mừng Giám mục giáo phận Bùi Chu Vũ Đình Hiệu cùng các vị chức sắc, chức việc, tín đồ trong giáo phận Bùi Chu. Cùng đi với đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu và bà con giáo dân Giáo phận Bùi Chu (Xuân Trường).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chúc Giám mục, các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân Giáo phận Bùi Chu đón Lễ Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc. Đồng thời đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã thông tin về những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và những thành tựu nổi bật của công tác Mặt trận năm 2021, đặc biệt là những nỗ lực cố gắng trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa duy trì sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ổn định đời sống nhân dân. Trong kết quả chung đó, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tỉnh Nam Định trong phát triển kinh tế - xã hội và khẳng định có sự đóng góp tích cực của các tôn giáo trong đó có đồng bào Công giáo nói chung và các vị chức sắc, bà con giáo dân nói chung và của Giáo phận Bùi Chu nói riêng đặc biệt thời gian qua đã tích cực tham gia công tác xây dựng NTM và công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trong Giáo phận Bùi Chu tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và vận động bà con giáo dân “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác phòng chống dịch bệnh; tham gia các hoạt động xã hội từ thiện … đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu, Giáo phận Bùi Chu (Xuân Trường).

Thay mặt các vị chức sắc và giáo dân Giáo phận Bùi Chu, Giám mục Vũ Đình Hiệu trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; đồng thời hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các chức sắc và bà con giáo dân trong Giáo phận thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của địa phương, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu và bà con giáo dân Giáo phận Bùi Chu (Xuân Trường).

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa, chúc mừng Giám mục Vũ Đình Hiệu và bà con giáo dân Giáo phận Bùi Chu đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành./.

Tin: Thu Thủy

Ảnh: Hoàng Tuấn