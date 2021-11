Cụm Thi đua số 4 của Bộ Công an tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021

Ngày 27-11, tại Công an tỉnh Nam Định, Cụm Thi đua số 4 của Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021. Các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh, Cụm trưởng Cụm Thi đua số 4; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an; lãnh đạo Công an 8 tỉnh trong Cụm Thi đua gồm: Nam Định, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc tham dự hội nghị.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chụp ảnh với lãnh đạo Công an các địa phương trong Cụm Thi đua số 4.

Năm 2021, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trong nước tiềm ẩn nhiều phức tạp, đặc biệt là dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong Cụm Thi đua số 4, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 được triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, lực lượng Công an các tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự ngay tại cơ sở; phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Qua thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021 đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tội phạm hình sự được kiềm chế, kéo giảm; tỷ lệ điều tra, phá án thành công ngày càng cao; việc bắt giữ, xử lý tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường được thực hiện nghiêm minh; số vụ tai nạn giao thông giảm, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng và đua xe trái phép. Từ phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021 đã có 2.039 lượt tập thể, 7.029 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng và hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được nhân dân gửi thư khen ngợi... Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022 Công an các tỉnh trong Cụm Thi đua số 4 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt khó nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Giao Thủy bàn giao "Nhà đồng đội" cho Thiếu tá Đỗ Văn Phú, cán bộ Công an huyện Giao Thủy.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng ghi nhận, biểu dương Công an tỉnh trong vai trò Cụm trưởng đã luôn nỗ lực thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" gắn với khẩu hiệu hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", tạo khí thế, động lực thi đua sôi nổi thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong rằng, thông qua hội nghị này Công an các tỉnh rút ra những cách làm hay, sáng tạo, những nội dung, mô hình hiệu quả trong công tác, chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; suy tôn các danh hiệu xứng đáng, tạo đà khích lệ các đơn vị hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021, chiều ngày 26-11 tại thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy), Cụm Thi đua số 4 của Bộ Công an đã trao tặng "Nhà đồng đội" cho đồng chí Thiếu tá Đỗ Văn Phú, cán bộ Công an huyện Giao Thủy có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; nguồn kinh phí ủng hộ được huy động từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh Cụm Thi đua./.

Tin, ảnh: Xuân Thu