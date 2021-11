Bảo đảm nguồn nước cho sản xuất vụ đông xuân

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NN và PTNT), sản xuất lúa vụ đông xuân năm 2020-2021 ở các địa phương phía Bắc thắng lợi lớn khi năng suất, sản lượng đều tăng. Nguyên nhân là do diện tích gieo cấy giống lúa chất lượng được mở rộng, chi phí đầu tư, công lao động giảm và bà con nông dân đã tăng cường áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Qua thống kê, diện tích gieo cấy trong vụ này hơn một triệu ha, năng suất khoảng 64,2 tạ/ha (tăng 1,6 tạ/ha so với vụ đông xuân trước), sản lượng đạt gần bảy triệu tấn. Trong đó, vùng Bắc Trung Bộ năng suất trung bình đạt 65,1 tạ/ha, vùng đồng bằng sông Hồng đạt 66,4 tạ/ha, vùng trung du, miền núi phía Bắc đạt 58,6 tạ/ha. Vụ đông xuân năm 2021-2022, dự kiến các địa phương phía Bắc gieo cấy hơn một triệu ha lúa, giảm khoảng 6.000ha so với lúa vụ đông xuân năm 2020-2021; năng suất phấn đấu trung bình đạt 64,4 tạ/ha với sản lượng gần bảy triệu tấn.

Qua nhận định của các cơ quan chuyên môn, sản xuất vụ đông xuân năm nay nhiều khả năng sẽ thiếu hụt nguồn nước, nhất là các địa phương vùng trung du, miền núi phía Bắc. Nhằm bảo đảm hiệu quả sản xuất trong vụ đông xuân tới, Cục Trồng trọt khuyến cáo các địa phương gieo mạ đúng lịch thời vụ, chủ động phòng, chống rét cho mạ; mở rộng tối đa trà xuân muộn bằng những giống lúa ngắn ngày năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thuận vào sản xuất; tập trung mọi nguồn lực để gieo trồng hết diện tích theo kế hoạch; sử dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước, tranh thủ lấy nước tối đa qua các đợt triều cường. Đồng thời bám sát lịch xả nước từ các hồ chứa để tích nước trong các hệ thống bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất; có kế hoạch nạo vét kênh mương, làm thủy lợi nội đồng, tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi; tích trữ nước sớm trong các ao, hồ, kênh mương; khuyến cáo và nhân rộng kịp thời các tiến bộ khoa học vào sản xuất; đẩy mạnh việc chuyển đổi những diện tích trồng lúa ở khu vực cao, khó khăn về nước tưới sang cây trồng cạn như: ngô, đậu tương, lạc, rau màu các loại nhằm nâng cao giá trị kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa trong các khâu gieo, cấy, thu hoạch, mở rộng mô hình mạ khay, máy cấy để bảo đảm thời vụ, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân; tăng cường thanh, kiểm tra chất lượng giống, vật tư nông nghiệp nhằm ngăn chặn việc kinh doanh hàng giả, kém chất lượng gây thiệt hại cho nông dân./.

Theo nhandanj.com.vn