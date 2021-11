Trao tặng quà cho học sinh xã Nam Mỹ cách ly y tế tập trung

Những ngày qua, tình hình dịch COVID-19 tại các địa phương trên địa bàn huyện Nam Trực diễn biến rất phức tạp, trong đó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn xã Nam Mỹ để phòng, chống dịch COVID-19. Để động viên học sinh xã Nam Mỹ đang thực hiện cách ly y tế, vừa qua Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Nam Trực đã phối hợp với Công ty CP Xây dựng và Phát triển thương mại 568 đã thăm hỏi tình hình sức khỏe và điều kiện sinh hoạt, đồng thời trao tặng cho học sinh của xã 150 suất quà.

Đây là những suất quà trong chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn phát động được Huyện đoàn phối hợp các tổ chức, cá nhân thực hiện, qua đây kịp thời động viên học sinh xã Nam Mỹ thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, sớm trở lại học tập./.

Văn Huỳnh