Giao Thủy ra quân tăng cường lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn

Ngày 16-11-2021, huyện Giao Thủy tổ chức Lễ ra quân tăng cường lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Từ ngày 6-11 đến nay, huyện Giao Thuỷ ghi nhận 186 ca F0 liên quan đến ổ dịch tại xã Hồng Thuận. Đây là ổ dịch phức tạp, hiện tại chưa xác định được nguồn lây ban đầu, phát sinh nhanh, có liên quan đến nhiều người, nhiều địa phương trên toàn huyện. Để nhanh chóng bóc tách F0, khoanh vùng, dập dịch, UBND huyện Giao Thủy ban hành Kế hoạch số 161 về tăng cường lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn huyện; huy động gần 70 cán bộ, chiến sĩ công an, hội viên CCB, đoàn viên thanh niên tham gia tăng cường cho công tác phòng, chống dịch tại các xã Hồng Thuận, Giao Lạc, Giao Thanh.

Với phương châm “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ Công an nhân dân, triệu trái tim một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”; “Giữ vững bên trong, bảo vệ vững chắc, lan tỏa ra bên ngoài”; “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch”, các lực lượng tham gia tăng cường cho công tác phòng, chống dịch cam kết khắc phục khó khăn, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, đặc biệt tự đảm bảo an toàn cho bản thân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã Hồng Thuận, Giao Lạc, Giao Thanh sớm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh. Các địa phương có trách nhiệm quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể và đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho lực lượng tăng cường./.

Việt Thắng