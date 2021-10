UBND tỉnh đánh giá ước thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021

Sáng 27-10, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo đánh giá ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND tỉnh khẳng định: Năm 2021, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó dự báo, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự linh hoạt, quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá; một số chỉ tiêu chủ yếu có mức tăng trưởng khá so với năm 2020. Tổng sản phẩm GRDP ước tăng 8,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 14%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước tăng 18,1%; tổng giá trị xuất khẩu ước tăng 23,1%... Sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt khá. Công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai được tăng cường. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và tập trung chỉ đạo. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tích cực triển khai việc sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn giai đoạn 2021-2022 theo kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục ổn định và phát triển… Năm 2022, tỉnh dự kiến tập trung giữ ổn định và bảo đảm tăng trưởng hợp lý của nền kinh tế. Huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm có sức lan tỏa cao nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển…

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết: Tính đến 16h ngày 26-10, toàn tỉnh có 213 bệnh nhân COVID-19. Tại thành phố Nam Định từ ngày 25-10 liên tiếp phát hiện các ca dương tính SARS-CoV-2 tại cộng đồng. Về công tác tiêm phòng đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 542.141 liều vắc-xin phòng COVID-19; đã tiêm 533.119 mũi, trong đó số tiêm mũi 1 là 443.049 (đạt tỷ lệ 34,8%), số tiêm mũi 2 là 90.070 (đạt tỷ lệ 7,1%). Từ sau khi bùng phát các chùm ca bệnh trong cộng đồng ở huyện Ý Yên, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố, các cấp, ngành tập trung thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Đã thiết lập một vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch tại xã Yên Hồng (Ý Yên) từ 12 giờ ngày 20-10-2021. UBND huyện Ý Yên, thành phố Nam Định ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly, phong tỏa, truy vết thần tốc, xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Hiện, chùm ca bệnh chưa xác định được nguồn lây trong cộng đồng tại huyện Ý Yên đến nay vẫn liên tục ghi nhận ca mắc mới hàng ngày. Bên cạnh đó, tại thành phố Nam Định xuất hiện chùm ca bệnh ở cộng đồng liên quan đến nhiều địa phương trong tỉnh. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ làm gia tăng số người trở về địa phương từ các tỉnh đang có dịch làm xuất hiện nhiều ca bệnh từ nhóm người về từ các vùng dịch phía Nam trong khi tỷ lệ bao phủ vắc-xin phòng COVID-19 của tỉnh còn thấp. Vì vậy tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân, đồng thời yêu cầu các sở, ngành phải có những đánh giá, phân tích sát thực, cụ thể những việc làm được, chỉ rõ những hạn chế và xây dựng kế hoạch, mục tiêu, các biện pháp chỉ đạo triển khai trong năm 2022. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cần thực hiện hiệu quả kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong điều kiện tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin, năng lực ngành Y tế tỉnh còn nhiều hạn chế. Trong chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phải linh hoạt, bình tĩnh, bản lĩnh, không hoang mang và tùy cơ ứng biến để bảo đảm hiệu quả. Tăng cường kiểm soát và quản lý lượng người từ nơi khác về. Thành phố Nam Định, huyện Ý Yên và các ngành Công an, Quân sự, Y tế thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh để kiểm soát sớm nhất tình hình dịch bệnh tại các ổ dịch mới xuất hiện. Ngành Y tế khẩn trương nghiên cứu và công bố cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đáp ứng khi số lượng bệnh nhân tăng lên; trong trường hợp bệnh nhân COVID-19 tiếp tục tăng phối hợp với ngành Quân đội thành lập bệnh viện dã chiến; đồng thời thường xuyên báo cáo lãnh đạo tỉnh để có vật tư xét nghiệm diện rộng trên địa bàn thành phố. Tăng cường quản lý hoạt động y tế tư nhân để tầm soát, phát hiện kịp thời dịch bệnh. Chủ động xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện và phương án tiêm vắc-xin diện rộng cho nhân dân; trong đó tiêm xong mũi 1 cho toàn bộ người dân thành phố xong trước ngày 7-11-2021. UBND các huyện, thành phố, các ngành chức năng rà soát, bổ sung các kịch bản ứng phó. Ban quản lý các Khu công nghiệp của tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cơ quan phải xây dựng mã quét QR để phòng, chống và truy vết khi xuất hiện dịch. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hướng dẫn các trường có phương án dạy học phù hợp. Thành phố Nam Định tiếp tục mở rộng diện xét nghiệm để tầm soát tách F0 ra khỏi cộng đồng; đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch; tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, các hàng ăn phải dừng hoạt động trước 22h hàng ngày… Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với ngành Công an quản lý tốt các thông tin về tình hình dịch bệnh tránh gây hoang mang trong nhân dân. Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định, các trang thông tin điện tử tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng dịch; đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi không thật cần thiết. Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có phương án đón người dân Nam Định từ miền Nam về khi các tỉnh có yêu cầu./.

Tin, ảnh: Văn Đại