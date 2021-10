Thời tiết dưới 17 độ do không khí lạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng sớm 18-10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 18 đến 19-10, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa, mưa rào, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4.

Trên biển, ngày 18-10, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Từ đêm 18-10, gió trên các vùng biển giảm dần.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chủ động cấm biển, kêu gọi và bố trí cho tàu, thuyền vào nơi trú tránh an toàn; di dời dân đảm bảo an toàn dịch COVID-19. Các địa phương kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng thấp, trũng ven biển; kiểm tra, rà soát, chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa, nhất là tại các trọng điểm xung yếu, các hồ chứa đã đầy nước, các công trường đang thi công. Các địa phương sẵn sàng các đoàn công tác chỉ đạo hiện trường, duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn, xử lý kịp thời khi có yêu cầu; tổ chức trực ban 24/24 giờ./.

PV