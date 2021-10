Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Ý Yên

Sáng ngày 18-10, đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã về làm việc với huyện Ý Yên để kiểm tra, chỉ đạo triển khai phòng, chống dịch COVID-19. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các Sở Y tế, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với huyện Ý Yên về công tác phòng, chống dịch.

Theo báo cáo của huyện hồi 16 giờ ngày 17-10, UBND huyện Ý Yên nhận được tin báo từ CDC tỉnh Ninh Bình phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là bà N. T. H, trú tại thôn Đằng Động, xã Yên Hồng (Ý Yên). Yếu tố dịch tễ liên quan: gần 1 tháng qua bà H không ra khỏi xã, không đến vùng có dịch, không tiếp xúc với người từ vùng dịch về; hàng ngày bà có đi chợ làng vào các buổi sáng sớm, thỉnh thoảng có đi phụ hồ xây tường rào cho 1 gia đình ở cùng thôn; ngày 1-10 đi dự đám hiếu nhà bà B ở thôn Lộc Thượng, xã Yên Hồng, có tiếp xúc với nhiều người (có đeo khẩu trang). Ngày 10-10, bà H có sốt và đau họng, tự đi mua thuốc về uống không đỡ nên đã gọi ông T là y tá thôn đến khám truyền dịch; ngày 12-10 và ngày 14-10 bệnh đỡ sốt nhưng vẫn đau họng và thỉnh thoảng có ho; ngày 12-10 bà H có đi dự ăn cỗ tại nhà bà M ở thôn Đằng Động, tiếp xúc nhiều người, không đeo khẩu trang. Khoảng 9h ngày 17-10 bà được con rể và con trai thuê xe taxi của xã Yên Tiến đưa đi khám bệnh tại Phòng khám Hoa Lư – Hà Nội (thành phố Ninh Bình). Tại đây bà H khai báo y tế và xét nghiệm test nhanh 2 lần đều dương tính và đã được cách ly tạm thời tại Trạm Y tế phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình). Tại đây bà được lấy mẫu làm xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR, đến 16 giờ cùng ngày có kết quả dương tính, hiện tại sức khỏe bà H có sốt nhẹ , ho từng tiếng, không khó thở. Ngay sau nhận được thông tin về ca bệnh, UBND huyện đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Công an huyện triển khai truy vết thần tốc, xác minh các trường hợp tiếp xúc gần, các trường hợp có liên quan đến bà H. Kết quả ban đầu qua truy vết đã xác định được 30 trường hợp F1. Đến 7 giờ ngày 18-10, đã đưa 16 trường hợp đi cách ly tập trung. Ngay trong đêm 18-10, Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho 886/996 người dân thôn Đằng Động, xã Yên Hồng (100 trường hợp còn lại đang tiếp tục lấy mẫu để test nhanh). Qua test sàng lọc, đã ghi nhận 18 trường hợp dương tính với Sars-Cov-2. Trung tâm Y tế huyện đã gửi mẫu của 18 trường hợp này để CDC Nam Định xét nghiệm khẳng định. Đến 4 giờ 30 phút ngày 18-10, UBND huyện nhận được thông tin từ CDC Nam Định qua xét nghiệm PCR có thêm 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực của huyện Ý Yên, các đơn vị liên quan trong công tác phát hiện truy vết các trường hợp dương tính và những người có liên quan. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trường hợp F0 mới phát hiện chưa rõ nguồn lây, vì thế yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng của tỉnh tập trung tối đa trong công tác chỉ đạo, phối hợp với huyện Ý Yên khẩn trương tiến hành công tác khoanh vùng, truy vết, test nhanh kết hợp xét nghiệm diện rộng để kịp thời phát hiện các trường hợp F0, F1… để thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch. Cùng với đó yêu cầu các đơn vị, huyện Ý Yên chủ động các biện pháp chống lây nhiễm chéo trong các khu cách ly như đã từng xảy ra ở các địa phương khác. Yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành Y tế, Công an, Quân sự phối hợp, chi viện lực lượng cho huyện Ý Yên trong công tác phòng, chống dịch. Yêu cầu huyện Ý Yên đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát huy vai trò của các Tổ COVID cộng đồng và người dân tự động phát hiện, khai báo y tế để góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị để chuyển các trường hợp F0 mới phát hiện lên điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội)…

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh khẳng định đây là ổ dịch cực kỳ phức tạp, lây nhiễm sâu trong cộng đồng, những người này có lịch sử tiếp xúc phức tạp mà nguyên nhân do ý thức chủ quan của người dân không thực hiện khai báo y tế khi có các triệu chứng nghi mắc COVID-19. Đồng chí yêu cầu huyện Ý Yên và các sở, ngành chức năng của tỉnh: Tổ chức ngay công tác xét nghiệm diện rộng, khoanh vùng cách ly gọn, tránh lây nhiễm ở khu vực cách ly với tinh thần “phát hiện - truy vết nhanh, khoanh vùng gọn, điều trị tích cực”; phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân để nhanh chóng phát hiện, phân loại các trường hợp F0, F1, F2; thông báo rộng rãi trên hệ thống phát thanh để hỗ trợ công tác truy vết; thông tin tình hình dịch với các huyện lân cận; yêu cầu các trường hợp có biểu hiện mắc COVID-19 phải đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo, theo dõi... Giao UBND huyện Ý Yên chỉ đạo Công an huyện chủ trì truy vết, tổ chức khoanh vùng, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch gồm: vùng phong tỏa số 1 toàn bộ thôn Đằng Động, xã Yên Hồng và Tổ dân phố số 1, thị trấn Lâm; vùng 2 toàn bộ xã Yên Hồng và thị trấn Lâm theo phương châm “ai ở yên nhà ấy” chờ xét nghiệm; giao Sở Y tế, CDC Nam Định tiến hành xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ người dân của các xã: Yên Quang, Yên Phong, Yên Dương, Yên Tiến, Yên Bằng, Yên Khánh, thị trấn Lâm và những người đã đến khu vực chợ Mụa (xã Yên Dương) ngay trong sáng 18-10. Về công tác điều trị, các trường hợp F0 mới phát hiện chuyển ngay lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Giao Công an tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng hỗ trợ, tăng cường lực lượng chi viện cho huyện Ý Yên, trước mắt các trường hợp F1 thực hiện cách ly tại nhà theo hướng dẫn. Sở Y tế, CDC Nam Định điều chỉnh lượng vắc-xin đã được Trung ương phân bổ cho tỉnh để ưu tiên tiêm cho người dân huyện Ý Yên. Giao huyện Ý Yên rà soát lại kịch bản và cơ sở vật chất phòng chống dịch COVID-19 theo hướng cao hơn, rộng hơn; duy trì chế độ thông tin, thường xuyên báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh để công tác chống dịch đạt hiệu quả./.

Tin, ảnh: Thành Trung