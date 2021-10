Công ty Điện lực Nam Định cung ứng gần 2,2 triệu kWh điện thương phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Trong 9 tháng năm 2021, Công ty Điện lực Nam Định đã cung ứng điện liên tục, an toàn, phục vụ hiệu quả việc sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổng sản lượng điện thương phẩm đã cung ứng ra địa bàn tỉnh đạt 2.174 triệu kWh, tăng trưởng 9,07% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thành phần phụ tải công nghiệp, xây dựng chiếm tỷ trọng cao nhất 47,42%, tăng trưởng 13,45%; thành phần điện sinh hoạt là 43,85%, tăng trưởng 5,36%; lĩnh vực thương nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ trọng còn lại 2,01%, tăng trưởng 2,03% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Công ty đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 và qua Cổng dịch công quốc gia, thanh toán tiền không dùng tiền mặt, lắp công tơ điện tử đo xa, số hóa hợp đồng mua bán điện tổ chức tiếp nhận 100% các dịch vụ điện qua kênh trực tuyến; đẩy mạnh thanh toán tiền điện qua ngân hàng, ví điện tử, qua website cskh.npc.com.vn với tỷ lệ đạt 87,8% tổng số khách hàng; đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, thực hiện số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt của hộ dân. Triển khai nhiều nội dung liên quan đến kỹ thuật vận hành lưới điện, thực hiện triển khai các phần mềm quản lý lưới điện, quản lý máy biến áp, thu thập dữ liệu bản đồ lưới điện, tự động hóa lưới điện, số hóa các quy trình vận hành./.

Xuân Thu