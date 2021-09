Phát động Chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Tối 12-9, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc Lễ phát động Chương trình "Sóng và máy tính cho em". Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Dự Lễ phát động tại đầu cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp viễn thông có liên quan.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Lễ phát động tại điểm cầu trực tuyến tỉnh ta. Ảnh: PV

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo phát động với mục đích hỗ trợ máy tính, dịch vụ viễn thông cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em học sinh đang ở vùng có dịch COVID-19 (thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg) giúp các em có điều kiện để học tập trực tuyến hiệu quả. Chương trình đặt mục tiêu bảo đảm việc phủ sóng di động toàn bộ 283 điểm chưa có kết nối internet di động tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg và phải thực hiện học trực tuyến; phủ sóng toàn bộ 1.910 điểm chưa kết nối internet di động trên toàn quốc. Giai đoạn 1 (trong năm 2021) dự kiến huy động 1 triệu máy tính cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc. Trước mắt, ưu tiên cho các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 và thực hiện học trực tuyến. Giai đoạn 2 (từ năm 2022-2023): tiếp tục phát động Chương trình để huy động mọi nguồn lực trong xã hội, hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc được trang bị máy tính để có thể học trực tuyến…

Phát biểu tại Lễ phát động Chương trình "Sóng và máy tính cho em", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội trên toàn cầu, thay đổi cách nghĩ, cách thích ứng, cách vận hành, cách quản trị xã hội, đặc biệt trong bối cảnh kỷ nguyên số. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ hiện nay là sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới theo phương án thích ứng an toàn với dịch bệnh. Trong đó, Chính phủ rất quan tâm đến việc học tập an toàn. Thủ tướng nhấn mạnh “sóng và máy tính” là phương thức học tập mới, mang tính tình thế nhưng phù hợp trong điều kiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội để học sinh, nhất là các cháu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hộ khó khăn có điều kiện học tập, bình đẳng trong tiếp cận kiến thức. Ngoài việc hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng dịch thiết bị học trực tuyến, sáng kiến “Sóng và máy tính cho em” góp phần tiến tới phủ sóng internet ở những vùng còn chưa có sóng và nâng cao chất lượng sóng nhằm thực hiện mục tiêu ứng dụng, phát triển khoa học trong giáo dục, nâng cao dân trí, mở mang tri thức, xã hội số việc học tập. Tuy nhiên việc tiếp cận với máy tính và không gian mạng đối với trẻ em cũng tiềm ẩn mối nguy hiểm đối với các cháu nếu nhà trường, gia đình và xã hội không chủ động có các biện pháp định hướng và đề phòng. Do đó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế phối hợp với Bộ GD và ĐT, các bộ, ngành, các địa phương chủ động xây dựng kịch bản trở lại trường học an toàn ở những nơi an toàn. Bộ TT và TT làm đầu mối phối hợp với Bộ GD và ĐT, các bộ, ngành liên quan, các địa phương phối hợp chặt chẽ để xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông để đảm bảo đường truyền cho các cháu, nhất là ở những vùng chưa có sóng hoặc sóng không đạt chất lượng./.

Nguyễn Hương