Lao động ngoại tỉnh ở Hà Nội có thể đăng ký để trở về địa phương

Từ ngày 15-9, sau khi có tổng hợp nhu cầu trở về quê của lao động ngoại tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) Hà Nội sẽ phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức hỗ trợ đưa lao động trở về địa phương.

Theo đó, Sở LĐ-TB và XH thành phố Hà Nội cho biết vừa gửi công văn hỏa tốc tới UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê. UBND thành phố giao Sở LĐ-TB và XH tổng hợp nhu cầu trở về quê của lao động ngoại tỉnh thông qua đầu mối các quận, huyện, thị xã; báo cáo UBND thành phố trước ngày 15-9.

Theo thống kê sơ bộ của Sở LĐ-TB và XH, thành phố Hà Nội ước tính có khoảng 106 nghìn lao động tự do ngoại tỉnh cư trú không cố định. Để người lao động ngoại tỉnh vượt qua khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội, các sở, ngành, địa phương đã triển khai hỗ trợ bằng nhiều hình thức linh hoạt như vận động các chủ hộ có nhà cho thuê miễn, giảm tiền thuê nhà; huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ túi an sinh cho lao động tự do ngoại tỉnh.

Với những người không có nơi ở, một số địa phương đã sử dụng các công trình công cộng làm nơi ở tạm thời cho họ và hỗ trợ các sinh hoạt hàng ngày. Cùng với các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cũng giúp đỡ về lương thực, thực phẩm thiết yếu./.

PV