Chủ động lên phương án sơ tán dân ở vùng nguy hiểm, khu trũng thấp

Bão Conson đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào Biển Đông tối 8-9, trở thành cơn bão số 5 trong năm 2021 với sức gió giật cấp 11. Dự báo trong những ngày tới, bão tiếp tục mạnh thêm và có thể giật tới cấp 13. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã ban hành Công điện khẩn ứng phó bão.

Theo báo cáo nhanh ngày 9-9 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia PCTT (Văn phòng Thường trực), để chủ động ứng phó với bão Conson (cơn bão số 5) tính đến 6h00 ngày 9-9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 71.500 tàu, thuyền/349.088 người biết về diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động tránh, trú. Trong đó, tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa là 497 tàu/4.104 người; tàu thuyền hoạt động khu vực khác là 13.843 tàu/67.801 người; tàu thuyền neo đậu tại bến là 57.160 tàu/277.183 người.

Văn phòng Thường trực cho biết, hiện một số địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân (tổng cộng 766.277 người) trong trường hợp bão mạnh và mưa lớn (rủi ro thiên tai cấp 3) diện rộng trong điều kiện diễn biến COVID-19 phức tạp. Trong đó, các tỉnh ven biển và đồng bằng dự kiến sơ tán 231.096 dân khu vực ven biển; sơ tán 237.393 dân khu vực ven sông và ngoài đê.

Văn phòng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẵn sàng ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trong đó lưu ý, tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

Đối với tuyến biển và ven bờ: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh (vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ được cập nhật theo các bản tin của cơ quan dự báo).

Kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu; triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với phương tiện và người trên các tàu vận tải, các tàu khai thác thủy sản, trong đó cần chú ý việc sơ tán ngư dân trên các tàu vãng lai đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đảm bảo tài sản và an toàn của người dân trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản ven biển và đất liền; không để người dân ở lại lồng bè, chòi canh, tàu thuyền khi bão đổ bộ. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, căn cứ tình hình cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc cấm biển.

Đối với vùng đồng bằng và ven biển: Chủ động sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Chỉ đạo hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, gia cố bảo vệ công trình, chặt tỉa cành cây,… để hạn chế thiệt hại do bão.

Chủ động tiêu thoát nước đệm phòng, chống úng ngập, triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Tổ chức vận hành, bảo đảm an toàn các hồ đập thủy lợi, thủy điện, đối với các hồ đập xung yếu cần chủ động hạ thấp mực nước để đảm bảo an toàn; bố trí lực lượng thường trực để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Để chủ động ứng phó với bão Conson, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các Đồn Biên phòng, Hải đội 2 thông báo, kêu gọi cho các phương tiện tàu cá của ngư dân đang sản xuất trên biển, nhanh chóng vào nơi trú ẩn an toàn. Tổ chức lực lượng nắm, kiểm đếm, thống kê số người, phương tiện đang hoạt động trên biển. Các đơn vị biên phòng tổ chức 4 điểm bắn pháo hiệu theo quy định, duy trì 5 đài canh trực 24/24 giờ trong ngày, giữ vững thông tin liên lạc với tàu cá của ngư dân trên biển; phối hợp với các đơn vị bạn để thông báo, kêu gọi tàu thuyền của ngư dân đang hoạt động trên biển để chủ động vào nơi neo đậu an toàn. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị cơ sở thành lập các tổ công tác sẵn sàng tăng cường xuống các địa bàn trọng điểm, phối hợp với địa phương, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, chuẩn bị các phương án sẵn sàng di dời nhân dân ở các khu vực trọng điểm khi có lệnh. Tăng cường lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra trên các khu vực trọng điểm, tuyến đê xung yếu để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống xảy ra không để bị động bất ngờ, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do bão Conson gây ra./.

PV và Thanh Tuấn