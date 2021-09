Triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021

Sáng 8-9, Bộ NN và PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả sản xuất vụ đông năm 2020 và triển khai kế hoạch vụ đông năm 2021 các tỉnh phía Bắc. Đồng chí Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở NN và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh.

Năm 2020, các tỉnh phía Bắc gieo trồng 375 nghìn ha cây vụ đông, giảm 13,3 nghìn ha so với vụ đông năm 2019 do ảnh hưởng của bão số 7. Năng suất cây vụ đông có sự biến động theo từng nhóm cây, trong đó nhóm cây ưa ấm như: ngô đạt 46,4 tạ/ha, tăng 5,2 tạ/ha; lạc đạt 24 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha; đậu tương đạt 17,1 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha… Tổng sản lượng đạt 4.565 nghìn tấn, tăng 110 nghìn tấn so với vụ đông năm 2019. Tổng giá trị cây vụ đông (tính theo giá hiện thời) đạt 32.628 tỷ đồng, giá trị sản xuất đạt 84,3 triệu đồng, tăng 3,1 triệu đồng/ha so với vụ đông năm 2019… Theo kế hoạch, vụ đông năm 2021, các tỉnh phía Bắc phấn đấu gieo trồng hơn 400 nghìn ha và sản lượng đạt 4,6 triệu tấn. Trong đó tập trung phát triển một số cây trồng có giá trị kinh tế cao, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân, với cơ cấu nhóm cây ưa ấm chiếm 55%, nhóm cây ưa lạnh 45% tổng diện tích cây vụ đông.

Vụ đông năm 2020, tỉnh ta gieo trồng 9.521ha, trong đó diện tích gieo trồng trên đất 2 lúa đạt 1.304ha; năng suất các loại cây trồng tương đương so cùng kỳ năm 2019; giá trị sản lượng cây vụ đông đạt 626,9 tỷ đồng, bình quân đạt 65,8 triệu đồng/ha.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Lê Quốc Doanh nhấn mạnh: Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động toàn diện đến đời sống kinh tế - xã hội, song sản xuất nông nghiệp vẫn ổn định và duy trì đà tăng trưởng, tiếp tục là trụ đỡ cho nền kinh tế đất nước. Trong bối cảnh hiện nay, sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất vụ đông nói riêng, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm cho đất nước và đã trở thành vụ sản xuất chính của các tỉnh phía Bắc. Giá trị sản xuất vụ đông tăng nhanh, nhiều địa phương có kinh nghiệm trong xây dựng các chuỗi sản xuất vụ đông khép kín, kết hợp sản xuất và tiêu thụ, đa dang hóa sản phẩm.

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2021, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thu hoạch nhanh diện tích lúa, rau màu hè thu, lúa mùa sớm theo đúng kế hoạch nhằm tạo quỹ đất trồng cây vụ đông. Chủ động nắm bắt, đón thời cơ về thị trường trong nước, quốc tế để tăng diện tích cây vụ đông phù hợp với khả năng của từng địa phương. Căn cứ điều kiện thời tiết, khí hậu, đất đai, nguồn nước và thị trường, các tỉnh chủ động bố trí thời vụ, diện tích, cơ cấu giống cây trồng vụ đông; ưu tiên sử dụng các giống cây trồng có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng, năng suất, tốt giống sạch bệnh, trẻ sinh lý. Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới cho hiệu quả kinh tế cao. Mở rộng phát triển vùng trồng cây dược liệu có sự liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn với các doanh nghiệp chế biến dược liệu. UBND các tỉnh, thành phố tích cực xây dựng, ban hành cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp liên kết với các tổ chức, HTX, nông dân tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị. Tổ chức xây dựng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao, mô hình liên kết chuỗi; tổ chức tập huấn kỹ thuật, các diễn đàn, các buổi tọa đàm, hội chợ thương mại… góp phần thúc đẩy sản xuất cây vụ đông phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững./.

