Yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân xã Tân Khánh trong việc quản lý các trường hợp cách ly tại nhà không đúng quy định

Chiều ngày 12 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở UBND huyện Vụ Bản, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp để bàn, triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND và lãnh đạo các phòng, ban liên quan của huyện Vụ Bản. Sau khi nghe đồng chỉ Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Vụ Bản báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chỉ Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Đảng bộ, chính quyền huyện Vụ Bản, ngành Y tế, Công an, Quân sự đã vào cuộc quyết liệt, kịp thời chỉ đạo, xử lý, khoanh vùng, cách lỵ, thần tốc truy vết, lập danh sách các trường hợp liên quan đến ca bệnh COVID-19 để triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát, dập dịch. Tuy nhiên, huyện Vụ Bản là huyện có ca lây nhiễm thứ phát từ các ca bệnh về tỉnh có yếu tố dịch tễ từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cho thấy việc quản lý, giám sát cách lỵ tại nhà của chính quyền cơ sở, của các lực lượng liên quan, tổ COVID cộng đồng là chưa thường xuyên, chưa nghiêm theo quy định. Để sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh, yêu cầu huyện Vụ Bản, các Sở, ngành có liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ cấp bách sau:

1. Huyện Vụ Bản huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo các cấp, các ngành của huyện bình tĩnh, sáng tạo, bản lĩnh, nhưng khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm "phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, truy vết thần tốc, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, không để dịch lây lan ra diện rộng".

2. Huyện Vụ Bản kiểm điểm và xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân xã Tân Khánh trong việc quản lý các trường hợp cách ly tại nhà không đúng quy định để lây nhiễm các ca bệnh COVID-19 ra cộng đồng

3. Phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng từng thành viên, cơ quan, đơn vị theo hướng:

- Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, kiểm soát các chốt phòng, chống dịch của huyện, tại vùng thiết lập cách ly.

- Quân sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý các khu cách ly tập trung của huyện. Trường hợp khu cách ly tập trung của huyện vượt quá năng lực thì chuyển sang khu cách ly tập trung của tỉnh tại thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản

- Y tế hướng dẫn phân loại F1, F2, thực hiện việc xét nghiệm, điều trị

4. Về khu vực thiết lập cách ly: Các chốt phải được quản lý chặt chẽ, thường trực kiểm tra, giám sát 24/24 giờ. Trong vùng phong tòa thực hiện nghiêm, chặt chẽ đảm bảo gia đình cách ly với gia đình, người dân không tự do đi ra ngoài, trừ trường hợp cấp bách có phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm, công tác y tế, vệ sinh môi trường trong vùng cách ly phong tỏa để người dân yên tâm, tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

5. Triển khai một số biện pháp phòng chống dịch tại xã Tân Khánh, xã Hiển Khánh:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết. Trường hợp ra khỏi nhà thực hiện nghiêm yêu cầu 5K nhất là đeo khẩu trang, không tập trung đông người…

- Giao UBND huyện Vụ Bản căn cứ tình hình thực tế quyết định tạm dừng một số hoạt động dịch vụ chưa thiết yếu đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch, nhất là nơi tập trung đông người như chợ dân sinh...

6. Về truy vết, cách ly, xét nghiệm và điều trị:

- Công an chủ trì, phối hợp Sở Y tế chỉ đạo Công an, Trung tâm y tế huyện Vụ Bản; Công an, Trung tâm y tế các huyện, thành phố có liên quan, các xã, phường, thị trấn khẩn trương truy vết thần tốc, triệt để các trường hợp F1, F2, lập danh sách cụ thể, yêu cầu cách ly, giám sát chặt chẽ, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định.

- Huyện Vụ Bản chỉ đạo các xã, thị trấn huy động các lực lượng ở cơ sở, tổ COVID cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội hàng ngày theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp đang thực hiện biện pháp cách ly tại nhà. Nơi nào để các trường hợp cách ly tại nhà không nghiêm theo quy định do nguyên nhân chủ quan, có biện pháp xử lý tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Về xét nghiệm và điều trị: Sở Y tế khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 và thông báo kết quả xét nghiệm nhanh nhất. Điều trị tích cực tại Trung tâm y tế của huyện các ca bệnh, đảm bảo an toàn cho hệ thống y tế và cơ sở y tế điều trị các ca bệnh.

7. Huyện Vụ Bản rà soát kịch bản phòng, chống dịch và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cách ly, điều trị theo hướng cao hơn, rộng hơn đáp ứng từng cấp độ diễn biến tình hình dịch bệnh, Trường hợp cần thiết thành lập các chốt kiểm soát liên ngành về phòng, chống dịch bệnh của huyện, nhất là tại xã Tân Khánh, xã Hiển Khánh và các xã giáp ranh để kiểm tra, kiểm soát về công tác phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như không đeo khẩu trang khi ra đường…

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa, nhất là tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn và đội thông tin lưu động, đặc biệt tại xã Tân Khánh, Hiển Khánh về thực hiện nghiêm bản cam kết phòng, chống dịch của hộ gia đình đã ký kết; kêu gọi, vận động nhân dân hạn chế đi lại nếu không thật sự cần thiết, đồng thời bình tĩnh, tin tưởng, tuân thủ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần "mỗi người dân là một chiến sỹ "mỗi gia đình, thôn, xóm, tổ dân phố là một pháo đài".

Yêu cầu các Sở, ngành có liên quan, huyện Vụ Bản nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.