Tăng cường quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới, ngày 11-8-2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về công tác đảm bảo ATTP giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch 88 là nhằm tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác ATTP; triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo đảm ATTP nhằm giảm thiểu ô nhiễm thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hội nhập kinh tế quốc tế. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Các địa phương xây dựng phương án quy hoạch các khu giết mổ tập trung, chợ đầu mối, chợ dân sinh, khu sản xuất, chăn nuôi; khu nuôi trồng thủy, hải sản đảm bảo ATTP. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kiểm nghiệm, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP, truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn. Kiên quyết xử lý các vi phạm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo các điều kiện về ATTP. Xây dựng, phát triển nguồn thực phẩm an toàn qua các mô hình. Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: GMP, SSOP, VietGAP, HACCP... kiểm soát mối nguy mất ATTP. Mở rộng quy hoạch vùng sản xuất nông, lâm, thủy sản an toàn, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, bảo đảm ATTP, gắn với chương trình OCOP; thúc đẩy phát triển các chuỗi cung ứng, phân phối thực phẩm an toàn, phát triển sản xuất hàng hóa nông sản chất lượng cao, giảm số lượng cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, manh mún.

Phấn đấu đến năm 2025: Giảm 50% số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể; hạn chế tới mức tối đa trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm. Nâng cao kiến thức và thực hành về ATTP cho các nhóm đối tượng. Trên 95% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng thực phẩm và người quản lý được cập nhật kiến thức về ATTP. 100% cán bộ tuyến tỉnh, huyện, xã, cộng tác viên thôn, xóm làm công tác ATTP được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về ATTP. Tỷ lệ cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm đảm bảo các yêu cầu vệ sinh ATTP theo quy định đạt trên 90%. Tỷ lệ mẫu thực phẩm xét nghiệm đạt yêu cầu chiếm trên 95%; 100% các mẫu thực phẩm xét nghiệm không phát hiện có chất cấm; 100% vùng nuôi thủy sản chủ lực, tập trung được kiểm soát và giám sát dư lượng các chất độc hại trong sản phẩm. Mỗi huyện, thành phố có ít nhất một mô hình sản xuất rau, củ, quả an toàn hoặc khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bảo đảm điều kiện về ATTP… góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

Minh Tân