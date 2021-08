Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

.Chiều 20-8, Sở GD và ĐT tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021.

Theo báo cáo của Sở GD và ĐT, năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp cả trên thế giới, trong nước và tại địa phương, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân nói chung và các hoạt động của ngành Giáo dục nói riêng. Đây cũng là năm học đầu tiên triển khai chương trình, sách giáo khoa lớp 1 theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (CT, SGK GDPT). Ngành GD và ĐT toàn tỉnh đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học với những kết quả nổi bật: sớm có quyết định và giải pháp để hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 và cho học sinh nghỉ hè trước ngày 10-5-2021;kịp thời tham mưu phương án và tổ chức các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1) an toàn, nghiêm túc; chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn ổn định, chất lượng thi học sinh giỏi quốc gia trong số 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về tỷ lệ học sinh dự thi đoạt giải; kỳ thi tốt nghiệp THPT xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố.Triển khai thực hiện chương trình, SGK lớp 1 mới đạt tiến độ, hiệu quả; chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai chương trình, SGK lớp 2, lớp 6; đổi mới và sáng tạo trong công tác bồi dưỡng đội ngũ, tạo động lực cho giáo viên, cán bộ quản lý tích cực, chủ động, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy cũng như trong tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng; chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch và triển khai nội dung sinh hoạt chuyên môn; đẩy mạnh hoạt động của cụm trường; đổi mới cách tiếp cận trong việc thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận Chương trình GDPT 2018. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; giáo dục STEM, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh được đẩy mạnh.100% cơ sở giáo dục mầm non thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn cho trẻ,môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; 96,23% trẻ nhà trẻ, 98,92% trẻ mẫu giáo được nuôi ăn bán trú; 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khoẻ và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi ở trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo giảm so với đầu năm học. 100% trường tiểu học tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Kết quả tốt nghiệp THCS đạt 99,95%; tốt nghiệp THPT đạt 99,93%; điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT đạt 6,996 điểm, xếp thứ 2 toàn quốc (cao hơn năm trước 0,068 điểm). 77/92 học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia đoạt giải, thuộc tốp 5 đơn vị có tỷ lệ đạt giải cao nhất toàn quốc. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật và ngày Hội STEM dành cho học sinh trung học cấp tỉnh có 98 dự án KHKT và 92 sản phẩm STEM tham dự; có 57 sản phẩm STEM đạt loại Xuất sắc,2 dự án xuất sắc nhất được chọn tham dự Cuộc thi KHKT toàn quốc đạt 1 giải Ba, 01 dự án được trao giải “Triển vọng”...

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ngành GD và ĐT tại Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ, toàn ngành vẫn gặp phải những khó khăn, tồn tại: Số lớp, số học sinh/lớp ở khu vực thành thị, địa phương gần khu công nghiệp vượt quá tiêu chuẩn quy định, chưa đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, diện tích; việc chuyển đổi từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến còn gặp nhiều khó khăn do khả năng ứng dụng CNTT của một số giáo viên còn hạn chế; chất lượng đại trà và chất lượng từng môn học ở một số trường THPT không đồng đều; còn xảy ra hiện tượng mất an toàn giao thông, tai nạn thương tích trong học sinh...

Năm học 2021-2022, ngành GD và ĐT chủ động tham mưu; triển khai có hiệu quả các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn trường học; phát triển quy mô, mạng lưới cơ sở GD và ĐT; đổi mới, nâng cao chất lượng các cấp và các loại hình giáo dục; bảo đảm an toàn trường học; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; phát hiện và bồi dưỡng nhân tài; phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới công tác tài chính; tăng cường xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động GDĐT; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy, học và quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh;…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc ngành GD và ĐT đạt được trong năm học 2020-2021. Đồng chí nhấn mạnh: Năm học 2021-2022 sắp bắt đầu, Chương trình GDPT 2018 từng bước được triển khai thông qua việc sử dụng sách giáo khoa theo chương trình mới đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6 và đặc biệt là bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Để giữ vững, phát huy thành tích đạt được, toàn ngành GD và ĐT cần đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Các hoạt động GD và ĐT cần đi vào chiều sâu và thực chất. Các nhà trường cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trong giảng dạy và quản lý. Các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm, ủng hộ để giáo dục Nam Định phát triển hơn nữa và phát huy tối đa tiềm lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; các đơn vị, trường học phải cập nhật, quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đẩy mạnh công tác truyền thông để nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục, nhất là việc đổi mới chương trình, SGK, chú trọng việc tập huấn sử dụng SGK mới cho giáo viên, tăng cường việc nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm giữa giáo viên, các nhà xuất bản để việc triển khaiSGK lớp 1, lớp 2, lớp 6 đảm bảo mục tiêu dạy học, hạn chế tối đa các thiếu sót và dư luận không hay về SGK mới. Thực hiện nghiêm các quy định về thu chi trong trường học;quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục kỹ năng mềm và dạy học ngoại ngữ nhằm hình thành và phát triển năng lực hội nhập quốc tế cho học sinh./.

Tin, ảnh: Minh Thuận