Vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 4-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Hướng dẫn số 27/HD-MTTQ-BTT về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 54/HD-MTTW-BTT ngày 25-2-2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn các hội nghị trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và việc vận động bầu cử tại các địa phương có dịch COVID-19. Cụ thể, việc vận động bầu cử tại các địa phương phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; có sự trao đổi, thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử và Ủy ban bầu cử cùng cấp về số cuộc và hình thức tổ chức để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh ở địa phương; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, bảo đảm người ứng cử được tiếp cận rộng rãi với cử tri và bảo đảm bình đẳng giữa những người ứng cử bằng các hình thức phù hợp, không trái với quy định của pháp luật, không vi phạm những điều cấm trong vận động bầu cử. Bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ủy ban Bầu cử tỉnh thống nhất về hình thức và số lượng số cuộc tiếp xúc cử tri cho phù hợp với tình hình thực tế. Trước mắt, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố vẫn thực hiện theo Kế hoạch số 48/KH-MT-BTT ngày 23-4-2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp thống nhất với Ủy ban Bầu cử cùng cấp về số lượng và cách thức tổ chức vận động bầu cử phù hợp với thực tế ở địa phương vừa bảo đảm quyền vận động bầu cử của người ứng cử, vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, không nhất thiết phải đảm bảo số cuộc tiếp xúc cử tri theo hướng dẫn tại Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19-1-2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đối với những địa phương ở trạng thái bình thường hoặc thực hiện giãn cách xã hội thì có thể tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến. Trước khi tổ chức hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cần liên hệ, xác định rõ số lượng và thành phần đại biểu tham dự hội nghị theo đúng quy định tại Điều 66 Luật Bầu cử. Việc mời và xác định số lượng, thành phần đại biểu tham dự có thể thực hiện qua hình thức điện thoại, email, tin nhắn hoặc sử dụng các ứng dụng như zalo, viber. Phải đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của địa phương. Việc sắp xếp các chỗ ngồi giữ khoảng cách an toàn theo hướng dẫn. Đối với những nơi đang áp dụng các biện pháp cách ly xã hội hoặc áp dụng biện pháp phong tỏa không thể tổ chức hội nghị theo hình thức tập trung thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam (cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử) báo cáo cấp ủy, các tổ chức phụ trách bầu cử cùng cấp lựa chọn hình thức phù hợp, khuyến khích các hình thức vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử của các tổ chức phụ trách bầu cử, niêm yết, in gửi, đăng tải về chương trình hành động và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến địa bàn khu dân cư, hộ gia đình và cử tri.

Trường hợp người ứng cử bị mắc COVID-19 đang điều trị tại cơ sở y tế hoặc đang được cách ly thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ (cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử) thống nhất với Ủy ban bầu cử cùng cấp về cách thức tổ chức vận động bầu cử, khuyến khích các hình thức vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử của các tổ chức phụ trách bầu cử niêm yết, in gửi, đăng tải chương trình hành động và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến địa bàn khu dân cư, hộ gia đình và cử tri./.

Văn Huỳnh